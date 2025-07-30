聽新聞
0:00 / 0:00

首波大罷免後 網路流傳藍縣市普發現金

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
網路近日流傳圖卡稱台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃園市長張善政批，散布這則假消息居心叵測，非常要不得。記者朱冠諭／攝影
網路近日流傳圖卡稱台北市、新北市、台中市、桃園市等縣市稅收超徵，應還稅於民。桃園市長張善政批，散布這則假消息居心叵測，非常要不得。記者朱冠諭／攝影

首波罷免案投票後，網路流傳圖卡，稱藍營執政台北、新北、台中、桃園等縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民，引爆大量民眾詢問，被點名縣市紛紛澄清，指是不實訊息，台中、桃園市府並向警方報案。新黨北市議員侯漢廷昨搜集網路截圖，告發違反社會秩序維護法。

台中市長盧秀燕昨表示，假消息和圖卡讓很多市民混淆，市府接到不少詢問電話，第一線人員相當困擾，須澄清、制止。桃園市長張善政也批居心叵測，非常要不得。

行政院不支持普發現金1萬元，被視為大罷免失敗關鍵因素之一。台中市府指出，南區區公所接獲民眾反映，有人在通訊群組散布「台中市普發4萬元」不實圖卡，已報警處理，超徵稅收都用於還債。

臉書粉專「我是中壢人」也有人張貼圖卡，稱桃園市超徵34億元，可普發現金1萬5000元。張善政說，事實上只有9億元，且歷年來投入重大建設，目前損益為負700億元，但還在財政法容許範圍內。

此外，網路社群還流傳「新北市去年超收124億將普發現金」圖卡，市府澄清，去年預算入不敷出，收支差短136億元，且累積短絀仍高達887億元，包括教育、社福、建設等支出，年年都需舉債因應。即便有稅收超收，也須依預算法規定優先用於填補舊債。

新北市府指出，相較之下，中央財政累積結餘8385億元，有完整法源及預算彈性，可作為普發現金財務來源。立法院已通過全民普發1萬元方案，盼行政院盡快執行發放作業。

還有網友翻出花蓮縣議會今年2月27日決議通過提案，指花蓮也要普發5萬元，縣府昨指出，財劃法未獲中央機關行文通知分配數額，加上普發5萬元沒法律依據，也沒有財源，目前不會普發5萬。

台中市議員林祈烽說，他接獲台中轉發者陳情，日前轉發「台中市超徵120億，學者促還富於民」圖卡，原意並非表示市府將普發現金，而是認為既然市府超徵，為何不還稅於民？林並質疑，盧市府打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應。

編輯推薦

罷免

延伸閱讀

網傳普發4萬元遭中市府提告 議員：打壓言論自由

大罷免後盛傳「地方超徵稅收普發現金」假消息 張善政怒斥：居心叵測

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

桃市府敲定龍潭國小蓋地下停車場 民代支持、師生家長傳反對

相關新聞

假冒盧秀燕發簡訊？ 高雄市水利局證實是宣導水利門號

高雄市水利局遭民眾發文質疑利用公務號碼假冒成台中市長盧秀燕發送大罷免相關簡訊，高雄市水利局證實該簡訊號碼是高雄市府用於宣...

首波大罷免後 網路流傳藍縣市普發現金

首波罷免案投票後，網路流傳圖卡，稱藍營執政台北、新北、台中、桃園等縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民，引爆大量民眾詢問，被...

不只永和光復里…林德福罷免案再爆「票數填反」 里長發現即時糾正

新北市永和區罷免案爆出光復里票數填錯風波後，再有類似案例浮出檯面。立委林德福再度揭發，中和區秀成里也發生同意票與不同意票...

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

726大罷免遭全面否決，泛綠陣營多將敗因歸咎於藍委通過普發現金1萬元，但醫師、時事評論家沈政男認為，敗因並非普發，而是罷...

網路瘋傳藍營縣市要普發現金？ 侯漢廷秀證據喊告青鳥造謠

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，但網路上卻陸續出現造謠藍營執政縣市要普發現金。新黨北市議員侯漢廷貼出多張截圖，...

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

國民黨立委林德福罷免案，以8萬3862張不同意票大於5萬1484張同意票，187個投開票所應全部為不同意大於同意，但其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。