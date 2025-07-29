大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

726大罷免遭全面否決，泛綠陣營多將敗因歸咎於藍委通過普發現金1萬元，但醫師、時事評論家沈政男認為，敗因並非普發，而是罷免翻盤本就困難，只是罷團與支持者受大罷免聲勢影響才過度期待，更建議賴清德應斷開沈伯洋、蔡英文。

沈政男指出，大罷免失敗與普發1萬元關聯有限，因該法案通過是在7月11日，但6月底前的媒體民調，投不同意罷免比例其實就已超過同意；而失敗主因仍在於罷免翻盤本來就很困難，只是罷團與支持者受大罷免聲勢影響，產生過度期待。

而對罷免過度期待，有部分源自罷韓，以為仇恨值夠高就能動員選民投不同意，連原本支持者都會改投同意，實際上罷韓成功，是因為高雄基本盤本就綠大於藍，因此對韓幻想破滅，基本盤很快就回來，加上彌補心態，同意票才會出奇的高。

他進一步表示，賴清德至今對大罷免沒能展現明確檢討與應對計畫，這樣遲疑躊躇，對其形象只會更扣分。他建議賴清德要把日本政治學者小笠原說的，「大罷免失敗，終結了抗中保台」聽進去，而抗中保台甚至早在2024就已過了保鮮期。

「抗中保台」沒用的證據就是民進黨失掉了國會多數，甚至賴的總統位置也是藍白給的，但賴卻沒有這樣的領悟，竟然更離譜的相信「反共護台」，比「抗中保台」更離譜的口號；大罷免結果也已證明，這一套根本不被選民接受，該醒悟了。