快訊

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

豪雨重創中南部民宅！賴總統坐鎮應變中心 指示政院成立災害重建小組

網路瘋傳藍營縣市要普發現金？ 侯漢廷秀證據喊告青鳥造謠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，新黨北市議員侯漢廷發現網路上有許多造謠圖卡。圖／取自臉書「侯漢廷」
726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，新黨北市議員侯漢廷發現網路上有許多造謠圖卡。圖／取自臉書「侯漢廷」

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，但網路上卻陸續出現造謠藍營執政縣市要普發現金。新黨北市議員侯漢廷貼出多張截圖，批青鳥惡意造謠，毫無是非底線，也喊出報警告發違反社維法。

侯漢廷昨在臉書分享多張截圖，其中一張內容是青鳥群組的發文，有人刻意帶朋友到早餐店造謠藍營縣市要普發現金，包含「新北市超徵124億元，要人人發3萬元」、「台中市每人4萬元」、「還有台北市1.3萬元」、「桃園市也有1.4萬元」，甚至最後直呼「一直造謠一直爽。」

他也貼出社群媒體的圖卡，「藍營最快下週提案廢潛艦」、「曹興誠大崩潰，網傳國民黨釋出善意？下屆北市議員有望禮讓」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等。

侯漢廷直指青鳥惡意造謠，毫無是非底線，道德低落，更批青鳥散播不實圖卡，以「瘋」為榮，甚至集體演戲欺騙路人，以欺騙造謠為榮，連藍營要廢潛艦禮讓曹興誠這種謠言都能傳。顯然明知錯誤訊息而惡意散播，「不用刪文，我會報警告發違反社維法。」

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，新黨北市議員侯漢廷發現網路上有許多造謠圖卡。圖／取自臉書「侯漢廷」
726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，新黨北市議員侯漢廷發現網路上有許多造謠圖卡。圖／取自臉書「侯漢廷」

編輯推薦

罷免

延伸閱讀

馬英九喊「和中保台」 曹興誠批蠢人之冠：只會引狼入室

曹興誠點名傅崐萁等「四人幫」將給台灣帶來禍害

726罷免全失敗！命理師「神預言」應驗 再警告曹興誠與1類人當心

曹興誠不玩了...籲「放下823罷免」 趙少康酸始亂終棄：鈔票多就為所欲為？

相關新聞

林德福控票數抄反不更正 中選會：若錯置，依程序再審定

第一波大罷免結束，但國民黨立委林德福表示，自己選區內這次出現唯一里「同意罷免」，當天就有里長發現是同意票及不同意兩票數寫...

網路瘋傳藍營縣市要普發現金？ 侯漢廷秀證據喊告青鳥造謠

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，但網路上卻陸續出現造謠藍營執政縣市要普發現金。新黨北市議員侯漢廷貼出多張截圖，...

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

國民黨立委林德福罷免案，以8萬3862張不同意票大於5萬1484張同意票，187個投開票所應全部為不同意大於同意，但其中...

反罷免大成功 白營創黨大老提醒藍白合搶救柯文哲

引起各界高度關注的立委與新竹市長大罷免在7月26日落幕，反對罷免的國民黨與民眾黨合作創造大成功的成績，民眾黨創黨大老主張，藍白應該在這個時候積極合作，搶救柯文哲。 這位民眾黨創黨大老指出，這次罷免雖

新北永和區開票所爆重大失誤 把林德福同意票與不同意票填反了

國民黨立委林德福日前順利度過罷免危機，以8萬3862票不同意罷免、輾壓5萬1484票同意罷免票，全數187個投開票所原應...

單一里「同意罷免」 林德福：票數抄反未更正 中選會應檢討

第一波大罷免結束，不過卻出現票數誤植情況，國民黨立委林德福表示，自己選區內這次出現唯一里「同意罷免」，當天就有里長發現是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。