網路瘋傳藍營縣市要普發現金？ 侯漢廷秀證據喊告青鳥造謠

726罷免案投票，24席國民黨立委全守住，但網路上卻陸續出現造謠藍營執政縣市要普發現金。新黨北市議員侯漢廷貼出多張截圖，批青鳥惡意造謠，毫無是非底線，也喊出報警告發違反社維法。

侯漢廷昨在臉書分享多張截圖，其中一張內容是青鳥群組的發文，有人刻意帶朋友到早餐店造謠藍營縣市要普發現金，包含「新北市超徵124億元，要人人發3萬元」、「台中市每人4萬元」、「還有台北市1.3萬元」、「桃園市也有1.4萬元」，甚至最後直呼「一直造謠一直爽。」

他也貼出社群媒體的圖卡，「藍營最快下週提案廢潛艦」、「曹興誠大崩潰，網傳國民黨釋出善意？下屆北市議員有望禮讓」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等。