林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

國民黨立委林德福罷免案，以8萬3862張不同意票大於5萬1484張同意票，187個投開票所應全部為不同意大於同意，但其中永和區光復里747投票所卻將兩種票數填相反。新北選委會說，得票數錯置原因研判是主任管理員疏忽造成，未來辦講習會加強宣導。

新北選委會指出，得票數錯置的原因，研判是主任管理員疏忽造成，後續將在選務工作檢討會中提出討論防範作為，未來辦理主任管理員講習時，也會加強宣導在填寫投開票報告表時，一定要邀請主任監察員及管理員一同多加檢視，在確認得票數正確無誤後，再將投開票報告表送交公所選務作業中心。

選委會也說，各投開票所主任管理員是罷免期間招募，並非選務專任人員，其相關責任問題，將於選務工作檢討會中提出討論。