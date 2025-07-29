反罷免大成功 白營創黨大老提醒藍白合搶救柯文哲

引起各界高度關注的立委與新竹市長大罷免在7月26日落幕，反對罷免的國民黨與民眾黨合作創造大成功的成績，民眾黨創黨大老主張，藍白應該在這個時候積極合作，搶救柯文哲。

這位民眾黨創黨大老指出，這次罷免雖然針對的是國民黨立委，但是民眾黨的主席、公職人員與小草在各地主動幫助國民黨立委站台呼籲反罷免，尤其在7月26日開票當晚，當反罷免已經確定成功，許多小草自動集結在土城看守所外面，隔著圍牆對柯文哲大喊：阿北我們成功了，讓人非常感動。民眾黨創黨大老說，反罷免的成功，一部分因素是民眾看不慣民進黨一黨專制，而且濫用權力，尤其是在羈押柯文哲這個事件最明顯，除此之外，也經常任意解釋法律，打壓異己。現在反罷免成功，可以看出民心所向，藍白更應該合作把柯文哲救出來，停止羈押，接受公平公正公開的審判。

民眾黨創黨大老說，許多民眾都覺得柯文哲受到不公正的迫害，還沒有被定罪就形同已經坐牢，沒有被褫奪公權卻無法出來反罷免投票；羈押過程中還發生前台北市副市長彭振聲夫人自殺的遺憾，不只讓彭振聲痛哭怒斥國家迫害，更讓全民同感悲哀。大家應該都會同意，如果有罪，當然應該接受司法審判，但現在的羈押已經很明顯是有政治考量，今天是柯文哲，改天可能是每一位台灣人，民眾黨應該把搶救柯文哲變成主要目標，國民黨也應該一起合作，讓搶救柯文哲變成全民運動。

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