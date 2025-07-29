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大罷免挫敗綠失民心？「青鳥」爆出走潮 蔣萬安籲中央：趕快投入救災
大罷免第一波投票全數未通過，被視為民進黨重大挫敗，甚至出現支持者出走潮，台北市長蔣萬安被媒體問到是否反應人民對賴政府不信任，蔣未正面回應，僅說颱風後災情尚未完全復原，台北市將會隨時準備投入救災，也呼籲中央應盡速全力協助救災。
蔣萬安表示，今天市政會議也提到，丹娜絲風災過後，南部還是有些縣市地方，並沒有完全恢復，加上連日大雨造成災情，昨天也致電給南部各縣市首長關心，表達北市願意提提供一切必要資源，全力協助救災。
蔣萬安說，昨天晚上機動隊也已經到嘉義線，提供抽水機、吊車等機具上協助，會持續與南部各縣市保持密切聯繫，一旦有需要會全力協助救災。
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