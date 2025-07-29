新北永和區開票所爆重大失誤 把林德福同意票與不同意票填反了

國民黨立委林德福日前順利度過罷免危機，以8萬3862票不同意罷免、輾壓5萬1484票同意罷免票，全數187個投開票所原應「反罷票全勝」。然而，唯一在中選會網站上顯示同意票大於不同意票的「永和區光復里747投票所」，卻爆出選務填寫錯誤爭議。林德福辦公室經查證發現，該投票所實際為「504票不同意、308票同意」，與中選會公布相反，質疑選務失誤恐扭曲民意，更凸顯中選會作業流程亟需檢討。

林德福指出，光復里投票所當日開票結果為「不同意504票、同意308票」，不僅由當地里長回報，也經747投票所內部監票人員證實。但中選會網站翌日公布的數字卻是「同意504票、不同意308票」，兩者顛倒，導致光復里成為全區唯一「同意票多於不同意票」的地區。

林德福辦公室隨即向新北市選委會提出異議，卻僅獲回覆「請自行舉證」，無意進一步查核。林辦轉而請永和區公所協助調查，經查詢主任管理員與監察員均坦承「票數填反了」，區公所也於7月28日正式函文新北市選委會請求更正，但至今尚無回應，中選會網站統計數據亦未修正。

「每一張票，都是我與鄉親們的承諾，也是陪伴雙和40年的情感見證。」林德福表示，雖然多數人認為罷免結果已定，不應執著一個投票所，但從選務角度來看，這是嚴重疏失，顯示中選會在票務處理與選舉業務執行上存在漏洞。他強調，若中選會的資料與實際開票結果確實相反，不僅扭曲選情，更是對選舉制度信任的一大打擊。

林德福補充，針對此事，中選會是否會具體回應、是否願意實際更正或檢討，將是觀察重點；而他們內部目前也正在討論下一步處理方向，後續不排除進一步行動。他也呼籲中選會應通盤檢討選務流程，不能將錯誤歸責於民眾舉證。

「我願意相信這是一個善意的誤會。」林德福說，不論是支持罷免或反對罷免，雙方皆有其在意與執著的理由，但他更懷念的是半年前那個充滿善意與人情味的雙和，「那才是我記憶中最美麗的風景。」

對此，選委會表示，已於7月28日陳報中選會，確認永和區光復里747投票所「同意罷免票為308票、不同意罷免票為504票」才是正確結果。後續網站票數是否修正，仍待中選會更新系統資料。