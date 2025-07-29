單一里「同意罷免」 林德福：票數抄反未更正 中選會應檢討

第一波大罷免結束，不過卻出現票數誤植情況，國民黨立委林德福表示，自己選區內這次出現唯一里「同意罷免」，當天就有里長發現是同意票及不同意兩票數寫反，經反映後，中選會隔天還是公布錯誤票數；他感嘆，這已經是選務嚴重疏失，要如何確保類似事件不會出現在其他選舉上？中選會應通盤檢討。

「中選會開票錯誤」林德福指出，每一張票都是他和居民的承諾，也是他和雙和鄉親40年感情的見證，但這次開票結果中，新北市第九選區光復里被中選會公布及媒體報導為「同意罷免票504票『大於』不同意罷免票308票，是選區內唯一同意大於不同意的里。

林德福說明，光復里長有反映實際結果應該是同意及不同意罷免票數是相反的，也就是同意罷免308票、不同意罷免504票才是正確開票結果，經與內部監票員確認證實，所以導致中選會開票結果誤填；向選委會反映想進一步查證，卻反被選委會要求要自行舉證，在中選委會不願查證情況下，團隊隨即要求區公所、該投開票所的選務人員查證是否真的「寫反」，公所查證確有此事，也已函文選委會更正開票結果。

林德福憂心，若中選會的資料與現實的開票結果真的「相反」，是選務工作上嚴重疏失，也證明中選會處理選務有瑕疵，這要如何確認類似缺失只發生在永和？會不會發生在總統選舉、市長選舉、立委選舉、政黨票、議員、里長等？追根究底，中選會需要通盤檢討票務作業。

林德福表示，他願意相信這是一個善意的誤會，無論是同意罷免方或不同意罷免方，雙方都有自己在意跟執著的事情。「我很懷念半年前那一個充滿善意及人情味的雙和，那才是我記憶中最美麗的風景。」