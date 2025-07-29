823反罷免 國民黨團宣示7名藍委「一席都不能少」

726罷免投票結果出爐，藍委罷免案、新竹市長高虹安罷免案均無一通過。823仍有7名藍委罷免案待投票，國民黨立院黨團今舉行「823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！」記者會，黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團將全力支持7位被罷免的立委，宣講、掃街、站路口或其他造勢活動都會前往支援，不排除用任務編組、認養的方式，讓7名藍委不會單兵作戰，區域聯防，24名未通過罷免的藍委的反罷廣告看板可能轉為「重啟核三」公投看板。

王鴻薇表示，726大罷免大失敗之後，823仍有兩個非常重要的投票，一是第二波7席國民黨立委罷免案投票，二是重啟核三公投案投票，國民黨團會全力支持7席被罷免的國民黨立委，並交出一張漂亮的成績單，7席立委一定要全壘打。

王鴻薇指出，第二波被罷免的7席國民黨立委，將展開宣講、掃街、車掃等走訪基層活動，國民黨團不排除以任務編組和認養方式，採取區域聯防，所有黨籍立委會全部投入，讓7位立委得到充分的支持。823還有重啟核三公投案，該公投案在立法院審議和表決時，國民黨團是全力支持，因此國民黨團也會全力投入宣講、催票，呼籲全國民眾踴躍出來投票，支持重啟核三通投案。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，「反罷尚未成功，在野仍須努力」，雖然第一波民進黨發動的大惡罷，在野陣營交出25比0的成績，代表人民厭惡大惡罷，提醒執政者要把心思放在國政，而不是鬥爭。這只是第一波大罷免，823還有第二波大惡罷，國民黨有7位立委將面臨大罷免投票，雖然有政治評論者，或是民調機構負責人樂觀聲稱「第二波大惡罷民進黨依然全軍覆沒」，但是從第一波大惡罷的結果，並沒有樂觀本錢。

羅智強指出，從第一波民進黨發動的大惡罷當中，24位被惡罷的國民黨立委，和被停權的新竹市長高紅安，有絕大部分都有達到25%門檻，而不同意罷免票遠遠高過同意罷免票，讓即便超過25%罷免門檻，在第二門檻要同意大於不同意被擋消。

羅智強呼籲，接下來823反罷免投票，要再三拜託支持者，絕對不能掉以輕心，第二波罷免嚴峻程度，不輸第一波的大惡罷，倘若支持反罷免但不出門投票的話，這7席立委將沒有一席是安全的。不出門投票依然是支持罷免，所以一定要出門投票，延續民主制衡的保衛戰。

羅智強表示，黨團全體夥伴們兄弟姊妹齊心，一起守護這7位尚在惡罷海嘯當中的同志，一席都不能少，國民黨團也會分工、分組進到這7個選區宣講。此外，823還有重啟核三公投案，這項屬於公共政策的選擇，攸關國家未來發展，也呼籲全體國人踴躍出來投票，支持重啟核三。