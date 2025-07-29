影／第二波7藍委罷免投票 國民黨團力拚823再贏一次

無論企業、政黨或政府，當規畫擬定的戰略目標沒有達到設定的KPI，都會有嚴厲的檢討報告，報告不一定是抓戰犯式的斷頭臺，它更要緊的是從檢討報告發現、找到缺失，做為企業政府變的更好的養分。好的檢討報告不是形

2025-07-29 08:36