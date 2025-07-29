影／第二波7藍委罷免投票 國民黨團力拚823再贏一次
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強今天在立法院舉辦「823讓我們一起七席全壘打！再贏一次！ 」記者會，表示726大罷免失敗後，現在聚焦823國民黨七席立委罷免案與核三延役公投案，宣告國民黨團將全力支持7位被罷免的立委，不論宣講、掃街、站路口或其他造勢活動都會前往支援，用任務編組、認養的方式，讓7位立委不會單兵作戰，並將現有24位已過關的立委反罷廣告看板轉為核三延役公投，期盼藉此讓7席立委再度全部過關。
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