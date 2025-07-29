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獨／大罷免花3.4億 中選會動用第二預備金

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
大罷免首波投票結束，中選會向行政院動支第二預備金3億4580萬元。圖／聯合報系資料照片
大罷免首波投票結束，中選會向行政院動支第二預備金3億4580萬元。圖／聯合報系資料照片

罷免首波投票結束，中選會行政院動支第二預備金3億4580萬元，公文近期送至立法院備查，立法院程序委會今天預計將此案列為周五報告事項。國民黨立委賴士葆痛批，「中南部災情這麼嚴重，民進黨寧可搞政治，也不拿來救人民」，將要求備查改審查。

公民團體去年啟動大罷免，再加上今年又是公投年，導致今年大小選舉不斷，各界關切到底要花多少錢？中選會日前表示，8月23日辦理的全國性公投案1件，所需選務經費約11億元，另外各該區域立委罷免案，平均每1件所需經費，約1600萬元至2000萬元左右。

而首波罷免案共有24席國民黨立委及停職中的新竹市長高虹安，第一波罷免選舉已結束。中選會向行政院動支114年度中央總預算第二預備金3億4580萬4000元，行政院將此案送至立法院，立法院程序委員會預計今天處理並列為本周五院會報告事項。

賴士葆批評，嘉義以南災區那麼嚴重、民宅屋頂漏水，政府連指揮中心都沒有，臨時組合屋收容災民也沒有，顯見執政黨完全不關心救災，只關心大罷免，「寧可搞政治，也不願救人民」，吃定中南部都是綠營票倉。

中選會向行政院動支第二預備金3億4580萬元，公文近期送至立法院備查。圖取自立法院。
中選會向行政院動支第二預備金3億4580萬元，公文近期送至立法院備查。圖取自立法院。

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罷免 行政院 中選會 第二預備金

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