罷團控只給香蕉、春聯...拿麥克風「幫倒忙」 民進黨北市黨部回應了

大罷免第一波投票全數不通過後，罷團與綠營矛盾升高，北市更有罷團直接點名民進黨北市黨部主委張茂楠未盡全力，就連議員也曾抱怨黨部二階辦連署都只是「做做樣子」，幫助有限。民進黨北市黨部則回應，人力有限情況下已經盡力，過程中哪些不足地方也會持續檢討。

「山除薇害」發言人卡羅昨日受訪直接點名民進黨台北市黨部主委張茂楠，在此次大罷免中，年初曾去拜訪張卻只得到一副春聯、跟一串香蕉，到後來民進黨下令全力協助公民團體，張才下來幫忙，到市場幫忙宣傳卻因拿太大隻、超大聲的麥克風被檢舉，直呼「很幫倒忙」。

媒體人周玉蔻也揭露一段日前罷團上其廣播節目，問到民進黨幫忙，談到民進黨是否有資源給予罷團，周直接點名，「台北市黨部主委張茂楠有沒有用心，我是不知道啦？」罷團聽完後隨即大笑，更有一位志工更直接與周分享，先前有志工二階去拜託收連署書遭拒絕，到了三階大繞境時卻出現拿著大旗與志工走在最前面，「志工氣到發圖直接把人P掉」。

實際觀察，在這次罷免運動中民進黨台北市黨部與北市民進黨議員在協助罷免上也未有太多合作，除了二階黨部辦的掃街簽連署與議員都是各辦各，不太合體辦活動，到了最後一周民進黨議會黨團辦的「台北同意罷」，也未看到黨部現身幫忙。

有議員私下抱怨，民進黨北市黨部其實作用不大，當二階衝刺階段舉辦簽連署看起來也只是做做樣子，為了讓中央黨部設定KPI有交代而已，還有喧賓奪主感覺，「拿著麥克風一直講走在罷團前面然後行程也都是排好才說，完全分不清楚主客。」讓很多罷團都想跟黨部保持距離。

對此，張茂楠並沒有太多回應，僅表示該盡力都有盡到力，尊重罷團的想法。民進黨北市黨部則說，松山、信義兩個行程區二階約貢獻2800多份連署書，且一直都在努力協助罷團連署，在黨部人力有限情況下將量能最大化，過程中也許還欠缺整合，還是會檢討不足之處。