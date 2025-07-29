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內訌？罷免徐巧芯發言人點名她沒幫忙 綠議員：不需抹煞努力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨議員張文潔澄清，罷免後期掃街、宣講沒少過。圖／取自張文潔臉書
民進黨議員張文潔澄清，罷免後期掃街、宣講沒少過。圖／取自張文潔臉書

第一波大罷免均不通過後，民進黨和罷團間矛盾升高，罷免徐巧芯團體點名一開始尋求民進黨議員張文潔幫忙卻碰壁，張文潔說，一階段是避免模糊焦點，但有默默幫忙，到了二階段連署團隊及志工全力協助，「這樣努力，不需要被抹煞。」

「剷除黑芯」發言人小令昨受訪時說，民進黨不是沒有幫忙，但這段過程誰「真心」在幫我們，都很有感覺，其實很早的時候就有和張文潔助理聯繫，但是受到冷處理，經過團隊成員聯繫到本人，獲得回應是「不碰罷免」，因為是新科議員沒辦法處理。

小令說，但還好還有其他民進黨議員洪健益、許淑華協助，都點滴在心頭，「明年就要選了，對心理的一把尺當然有影響」。

張文潔表示，罷免第一階段的連署是由公民團體發起，當時政黨介入也會有模糊焦點的疑慮，團隊就是採取默默幫忙。第二階段連署後期，黨中央有說盡力協助，因此她將服務處轉為罷免連署書的站點，或者到市場擺連署攤，以及帶著團隊站街口、宣講。

她認為，每位議員協助方式都不同，也都會有各自的節奏，也會擔心影響到罷團步調，「尤其二階後期，服務處的團隊、志工們也在上下班尖峰站在路口、掃市場、宣講都沒有少過，這樣的努力，覺得不需要被抹煞。」

民進黨議員張文潔澄清，罷免後期掃街、宣講沒少過。圖／取自張文潔臉書
民進黨議員張文潔澄清，罷免後期掃街、宣講沒少過。圖／取自張文潔臉書

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