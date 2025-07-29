【即時短評】「沒比較沒傷害」，從一分報告看出賴總統不如賴院長

無論企業、政黨或政府，當規畫擬定的戰略目標沒有達到設定的KPI，都會有嚴厲的檢討報告，報告不一定是抓戰犯式的斷頭臺，它更要緊的是從檢討報告發現、找到缺失，做為企業政府變的更好的養分。好的檢報告不是形式主義，而是一帖救命藥方。

以此觀之，賴清德總統的報告遠不如賴清德院長的報告。因為少了2個字「檢討」。

2028年11月7日，時任行政院長賴清德發表2018地方選執政民進黨大敗的檢討報告，重點如下

2018年九合一選舉已經結束，每張選票不僅是人民對政府的期待，也應視為對政府施政的檢驗。選舉結果明白顯示，人民對施政並不滿意。身為行政院長，難辭其咎，自應與團隊虛心檢討，方不辜負人民藉此次大選所傳達的強大聲音。行政院會從人民的角度，檢討敗選的原因，也必須按人民的需求，調整施政。

第一、人民最期待政府做什麼？

人民最期待政府改善經濟

很多人努力工作，省吃儉用，生活仍然拮据，真能存錢也不多，生活品質不易改善，遑論買車、買房。年輕人不太敢結婚、生子。

大家希望優質工作多一點，薪水高一點，生意好一點，房租、房價低一點，每個月多存一點錢，吃健康一點，生活品質好一點。這些需求如果能滿足，成家立業就比較容易，為人父母者也比較不用擔心孩子將來找不到好工作，無法過生活。

第二、政府過去兩年多的施政，是否符合人民最急迫的需要？

政府這兩年多來，並未滿足人民最急迫的需要，讓人民失望、不滿的施政包括：一、未能深刻體會人民生活的辛苦；二、改革做法引發重大爭議和不滿、三、立法與行政的互動要領及政府用人皆有待改進。

第三、接下來政府該怎麼做？

此次敗選原因是民進黨政府沒做好，失去民心，未來政府各項施政，應輕重緩急掌握得宜，完整規劃並有效執行，包括人民最關心的經濟、教育、環保政策等，除了專業的考量外，也都要從人民的角度思考，追求經濟繁榮的過程中，不忘公義價值。

政府應該記取這寶貴的一課，誠實面對過去兩年多來的錯誤和問題，並根據人民的需要，來調整政策，用實際的行動和改變，再度爭取人民的信賴和支持。低薪加上物價，內需型服務業營運困難，基層民眾對經濟成長無感，政府未即時察覺並即時改善。

近年來因氣候變遷影響更顯嚴重，而政府過往措施已系統失靈，不但沒有超前佈署，預作調控，訊息掌握也不足，農漁民權益沒有得到即時關照。

7年後，昔日的賴院長已是國家領導人，也是執政黨的「老闆」，726大罷免結果是24+1：0，民進黨企圖透過罷免手段重新奪回國會多數黨失敗，賴清德沒開記者會，選擇在臉書發文，重點如下。

投票的結果，不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗。罷免與反罷免，都是人民在憲政制度下所擁有的正當權利。儘管社會上存在不同立場，台灣人民依然能透過合憲合法的方式表達意見、做出決定。這正是民主台灣最珍貴的地方。

在這個過程中，有超過130萬人，親手在連署書上，一筆一畫寫下了他們對國家的期盼；在今天，更有數百萬人，親自走進投票所，一票一票投下他們心中的選擇。

回顧這一年多來，有許多公民挺身而出；在最後幾天，更有許多人不辭千里返鄉投票。這段期間，許許多多的人在大雨中彎腰收連署書，在豔陽下行腳發傳單，在下班後奔赴街頭，在假日時堅守路口。大家不是為了仇恨誰，而是因為熱愛我們的國家。

深深感謝公民的力量，你們的力量，沒有白費。是你們，讓人民的公僕回到地方謙卑請託；是你們，讓被不合理刪凍的國家預算順利解凍。你們的吶喊喚醒了沉默多時的公民社會；你們的行動，也提醒了每一個政黨的政治人物，都有對國家的忠誠義務，並且無時無刻接受人民的監督；也更加確立了反共護台的國家方向，更加凝聚了反共護台的公民力量。

「沒比較沒傷害」，從一分報告看出賴院長「完勝」賴總統。