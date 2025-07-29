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在野究責賴總統 朱立倫823挺核三公投

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭游明煌張策／連線報導

民進黨秘書長林右昌昨宣布請辭。新北議員江怡臻酸，林右昌請辭是背鍋、代罪羔羊，真正該負責的賴清德總統、柯建銘、曹興誠躲去哪了？她還質疑，「這是為大罷免失敗負責，還是為選新北市長鋪路？怎麼看都像是順水推舟、抽身而退，連請辭都還在計算。」

國民黨智庫副執行長凌濤昨天表示，賴清德總統有三個當務之急，包括內閣必須立即改組；真正團結國家的十講不能不講；國家施政必須順應新民意，立即表態。

藍營抗住首波罷免潮，面對八月廿三日第二波罷免投票，朱立倫昨召集黨務幹部啟動作戰計畫，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標守住每一位在立法院的優秀戰將，「七席，一席都不能少！」至於民眾黨發起的「重啟核三」公投，朱說，這不僅是單一黨派的議題，更是攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策，國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持。

江怡臻說，大惡罷失敗非林右昌一人能背負，更不是一句請辭就能交代，林右昌並非罷免行動的真正主導者，「真正發動這場撕裂台灣、亂鬥民意的，是總統賴清德，動員整個黨機器全面開火；是民進黨立院黨團總召柯建銘，公開號召罷免，把國會議事當作戰場；是企業家曹興誠，出錢出力操作輿論，用金權影響政治。」

江質疑，罷免行動結束，戰犯不見蹤影，卻由林右昌出面請辭，這根本是替死鬼出來鞠躬，讓真正的決策者全身而退。民進黨一方面宣稱罷免是公民運動，卻又由黨務主管負責，「若真是公民自主行動，林右昌何須請辭？這不是自打臉？」

林右昌胞妹昨在臉書說，「辭了也好 省得做到S被嫌到爆」。林右昌妻子吳秋英也在臉書貼一張林右昌背影照片，寫到「自己的老公，帶回來自己疼惜。」吳秋英還附上梁靜茹的歌曲「無條件為你」，似乎盡在不言中。

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