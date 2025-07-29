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童子賢捐款爭議 花縣府、傅辦：告到底

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）24日到花蓮地檢署，按鈴控告童子賢言論涉犯刑法誹謗罪。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）24日到花蓮地檢署，按鈴控告童子賢言論涉犯刑法誹謗罪。本報資料照片

和碩董事長童子賢日前爆料，捐款地震賑災7000萬元被告知要交縣府統一分配。國民黨立委傅崐萁24日告童違反選罷法，縣長徐榛蔚同日也提告加重誹謗罪。傅崐萁辦公室、縣府昨皆表示不撤告，將告到底；檢方立案調查，將盡快釐清事實。

童子賢在罷免投票前幾天提及，他想捐助花蓮災區某國小，縣府卻打電話給學校「叫我捐到縣府」，質疑要「繞一手」。徐榛蔚要童提出具體人事時地物，否則應公開道歉。童回應是7年前的0206地震，非去年徐任內的403地震。不過徐不接受說法，24日按鈴申告。

傅崐萁在徐榛蔚之後，也提告童違反選罷法，如今罷免案未通過，縣府是否撤告？花蓮縣府表示，童未經查證，不實指控嚴重影響縣府、公務團隊名譽及公信力，且24小時內沒道歉，因此不撤告。傅崐萁辦公室表示，童24小時內未向縣民道歉，同樣不撤告。

傅崐萁罷免案投票結果，不同意票6萬5300票，高於同意票4萬8969票，罷免不通過。26日晚間傅崐萁偕妻子徐榛蔚從黨部出發掃街謝票，從花蓮市一路繞行吉安鄉再返回黨部。藍營縣黨部昨再從南區富里鄉一路車掃謝票到北區新城鄉。

罷團「微光花蓮」雖沒有謝票行程，不過無黨籍議員楊華美團隊與志工昨站街口謝票，楊表示，罷免戰雖輸了，但沒有白費力氣，「我們沒有創造歷史，但歷史已經把我們記載下來」。

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