喊話賴辭黨主席後刪文！李宇翔重申想法不變「跟湧言會無關」：民進黨要反省

726罷免25案全軍覆沒，民進黨新北議員李宇翔稍早發文，為秘書長林右昌請辭抱屈，要身兼黨主席的賴清德總統辭去黨主席。不料文章貼出不到一小時隨即刪除，同屬湧言會的民進黨組織部主任張志豪發文，喊勿親痛仇快，宣布湧言會運作。李受訪重申他想法不變，並強調跟湧言會無關，也沒跟派系討論過。

李宇翔今在社群開出第一砲，將罷免失利歸咎於身兼黨主席的賴清德總統、卓內閣執政無感、府院發言體系辭不達意，以及立院總召柯建銘與社會脫節，喊話要賴請辭黨主席、卓內閣與府院發言系統總辭改組、柯立刻請辭等建言。

不過李發文不到一小時隨即刪除，他重發文指出，「我已表達我的想法，我的作法或許激進，但我所說、所做，為的都是我所支持的民進黨，及我們珍愛的台灣。」同屬湧言會系統的民進黨組織部主任張志豪也發文，指現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針「本人即刻退出湧言會運作。」

李宇翔受訪說，他發文與湧延會無關，完全是他個人想法，「我的想法不變、態度不變，我認為民進黨就是應該要反省。」雖然做法比較尖銳，但完全是為了民進黨，李也直言，他發文並未跟派系討論，不知道張志豪的表態是怎麼回事。