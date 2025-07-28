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李宇翔要賴辭黨主席刪文 同派系張志豪喊「勿親痛仇快」退出湧言會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議員李宇翔。本報資料照
新北市議員李宇翔。本報資料照

726罷免25案全軍覆沒，民進黨新北議員李宇翔稍早發文，為秘書長林右昌請辭抱屈，要身兼黨主席賴清德總統辭去黨主席。不料文章貼出不到一小時隨即刪除，並重發文向支持者說，他的作法或許激進，但他所說所做，都是為民進黨及台灣。但同屬湧言會的民進黨組織部主任張志豪發文，喊勿親痛仇快，宣布湧言會運作。

李宇翔今在社群開出第一砲，將罷免失利歸咎於身兼黨主席的賴清德總統、卓內閣執政無感、府院發言體系辭不達意，以及立院總召柯建銘與社會脫節，喊話要賴請辭黨主席、卓內閣與府院發言系統總辭改組、柯立刻請辭等建言。

不過李發文不到一小時隨即刪除，他重發文指出，「我已表達我的想法，我的作法或許激進，但我所說、所做，為的都是我所支持的民進黨，及我們珍愛的台灣。」同屬湧言會系統的民進黨組織部主任張志豪也發文，指現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針「本人即刻退出湧言會運作。」

民進黨組織部主任張志豪。本報資料照
民進黨組織部主任張志豪。本報資料照
同屬湧言會系統的民進黨組織部主任張志豪也發文籲團結，宣布退出湧言會運作。圖／擷取自張志豪臉書
同屬湧言會系統的民進黨組織部主任張志豪也發文籲團結，宣布退出湧言會運作。圖／擷取自張志豪臉書
民進黨新北議員李宇翔重新發文，向支持者說，他的作法或許激進，但他所說所做，都是為民進黨及台灣。圖／擷取自李宇翔臉書
民進黨新北議員李宇翔重新發文，向支持者說，他的作法或許激進，但他所說所做，都是為民進黨及台灣。圖／擷取自李宇翔臉書

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罷免 民進黨 湧言會 黨主席 賴清德 李宇翔 林右昌 張志豪

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