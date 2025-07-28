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不滿？李宇翔喊總統辭黨主席後刪文 張志豪宣布退民進黨派系湧言會
罷免失敗重挫綠營士氣，黨內掀起檢討聲浪，不過，民進黨組織部主任張志豪28日下午近6時許在臉書發文，強調現在應該是團結一致對外的時刻，勿親痛仇快，讓藍白見縫插針，「本人即刻退出湧言會（民進黨派系）運作」，引發熱議。
就在張志豪發文前一小時，與張同屬湧言會的民進黨新北議員李宇翔開第一槍為黨秘書長林右昌請辭抱屈，認為林根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國態度。他更批，內閣與府院發言系統應總辭改組，不要等到八月。不過沒過多久就刪文。
李宇翔刪文之後，張志豪又發聲明退出湧言會，外界認為張志豪是否因不認同湧言會的決議，才決定退出派系，這也顯示出，面對罷免檢討，不只黨內看法不一，就連派系內部意見也不同。
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