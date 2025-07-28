罷免投票落幕 時力籲立院速審兒童托育服務法

首波大罷免投票上周落幕，時代力量今天表示，保障兒童托育安全刻不容緩，呼籲立法院盡速審查兒童托育服務法草案，補上制度最後一道防線。

時代力量上午在立法院大門舉行「罷免投完票，托育專法別跳票！」記者會，喊話朝野立委盡速審查兒童托育服務法草案。

時代力量黨主席王婉諭表示，本次罷免案衝出高投票率，顯示人民不只關心政治，更是關心台灣的未來，如今立法院進入延長會期，正是推動兒童托育服務法的關鍵時刻，這部法案歷經十多年推動，直到發生剴剴案促成行政院在通過草案，今年才首度進入立法程序。

王婉諭說，此法整合散見在不同法律與指引的托育管理規定，建立明確的制度與監督機制，避免兒虐事件再度重演，儘管立法院社會福利及衛生環境委員會初步審查部分條文，最後卻因為政治事件干擾就此中斷，呼籲朝野立委正視民意盡速排審法案。

新竹市議員林彥甫指出，現行居家托育資訊不夠透明，家長難以取得保母訪視與裁罰紀錄，僅憑個人感覺選擇，送托小孩風險極高，應該明定居托中心的角色與職責，避免居托中心球員兼裁判，同時也要增加訪視人力與專業度，改善現行一人盯60名保母的荒謬情況。

新竹市議員蔡惠婷則說，地方政府應該建置「監管雲」，並且編列預算加以落實，此法不只是對個案的回應，而是補強整體制度，資訊透明責任也明確，並非不信任保母，透過制度保障孩子的安全與家長的選擇權。