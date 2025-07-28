民進黨內第一砲！李宇翔為林右昌請辭抱屈：該辭黨主席的是賴清德

726罷免25案全軍覆沒，民進黨新北議員李宇翔為秘書長林右昌請辭抱屈，認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國態度。李更批，行政院長卓榮泰團隊執政無感、府院發言體系辭不達意，內閣與府院發言系統應總辭改組，「不要再說要等到8月。」

李宇翔透過社群發文說，他正在登玉山才剛到3402公尺的排雲山莊，過程中反覆思考這次失敗，也收到許多支持者的失望與憤怒，大家感受不到反省，部分人顧著保住位子，無情切割公民團體，這種態度讓公民心寒不已，民進黨若不痛定思痛，展現反省決心，將失去更多人的支持。

李表示，林右昌今日請辭，「坦白說，我認為他根本不該辭，反倒是身兼黨主席的賴清德總統，應該辭去黨主席，展現專心治國的態度。」而卓內閣執政一年多讓人民無感，府院發言體系更是辭不達意，成天挨打還無力反擊，人民投下的不同意票就是最大不信任票。卓內閣與府院發言系統應總辭改組，不要再說要等到8月。

此外，李也將矛頭指向立院總召柯建銘，他已明顯與社會脫節，不適合再繼續擔任不分區立委與總召，柯應立刻請辭，才能讓社會看到民進黨真正要改變的決心。

李宇翔說，他知道這些話很刺耳，但民進黨如果失去「大鳴大放、海納百川」的DNA，最終將會持續失去民心。如果高層們只在乎自己的位子，最後恐釀大錯，失去共同守護的台灣。