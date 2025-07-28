守住首波罷免潮 朱立倫喊話啟動823作戰計畫：一席都不能少！

藍營守住首波罷免潮，國民黨主席朱立倫表示，8月23日第二波罷免投票，國民黨寸土不讓，立即啟動作戰計畫，目標只有一個，「七席，一席都不能少！」

朱立倫今透過臉書表示，民進黨726大罷免的失敗，是人民對在野制衡力量的殷切期盼，他們深知，國民黨經過這次挑戰，更要以「戰戰兢兢、如履薄冰」的態度，回應人民的期待。艱鉅的挑戰並沒有過去，8月23日，民進黨仍然沒有放棄用惡意的罷免試圖撕裂社會，持續讓台灣陷入內耗。國民黨責無旁貸，必須站在第一線，與在野陣營的夥伴一起，守護民主、守護制衡。

朱立倫說，他今天已召集主要黨務部門，表達最堅定的決心，文宣、空戰、地方組織已全面整合，啟動區域聯防，目標只有一個：守住每一位在立法院的優秀戰將。「七席，一席都不能少！」

朱立倫說，當執政黨陷入內鬥，在野更要團結一致，為國家的重要政策而打拼。對於台灣民眾黨所發起的「重啟核三」公投，這不僅是單一黨派的議題，更是攸關台灣能源安全、經濟命脈的關鍵決策。國民黨將與所有朋友並肩作戰，力挺支持，共同為台灣的永續發展承擔責任。823不只是一場罷免攻防，更是一場守護民主、穩定台灣的關鍵戰役。

朱立倫呼籲，懇請所有關心台灣未來的朋友，大家再次集結，用行動告訴世界，台灣的民主不容惡意操弄。為台灣、為下一代，823全力以赴，寸土不讓。