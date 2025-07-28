聽新聞
0:00 / 0:00
獨／林右昌請辭！愛妻曬照送暖 親妹直言「辭了也好」：省得做到S被嫌到爆
這次大罷免大失敗，民進黨秘書長林右昌今在臉書宣布請辭，表示罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，昨已當面向賴主席請辭。各方反應不一，林右昌的親妹妹也在臉書回應說，「辭了也好，省得做到S被嫌到爆」，湧入大量網友留言支持。
林右昌的老婆吳秋英下午也在臉書貼了一張林右昌的背影照片，並寫了一句貼心暖話「自己的老公，帶回來自己疼惜。」吳秋英還附上梁靜茹的歌曲「無條件為你」，想表達這首歌的意境，似乎盡在不言中。
林右昌這次在全台大罷免中，可說全台跑透透，領軍跑第一線四處奔走，尤其十度攻花蓮，這次跳出來為罷免失敗負責，綠營基層議論紛紛，有人指是民進黨高層是在「棄車保帥」；但也有人指是「備戰新北」，辭了未來的路可能性更大。
林右昌的親妹妹林宛姿也在臉書回應說，「辭了也好，省得做到S被嫌到爆」，湧入大量網友留言支持、加油。
有網友留言說，「不要再接其他職務，先沉潛一段時間休息一下再出發，林右昌是人才，不會被埋沒的，加油。」另有人寫到「現在藍白目標是煽動黨內派系逼宮總召」、「他的下台也是對這場選舉勇敢的擔負起政治責任，這次大罷免最該下台辭職的就是民進黨的總召柯建銘。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言