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傅崐萁從南區出發感謝民眾力挺反罷 推罷免縣議員喊沒白費力氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美團隊、罷團志工站路口舉牌，感謝4.8萬選民投同意票。圖／花蓮縣議員楊華美提供
花蓮縣議員楊華美團隊、罷團志工站路口舉牌，感謝4.8萬選民投同意票。圖／花蓮縣議員楊華美提供

全台首波罷免投票落幕，國民黨花蓮立委傅崐萁罷免案未通過，藍營縣黨部今天從南區富里鄉一路車掃、謝票到北區新城鄉；罷團「微光花蓮」雖沒有謝票行程，不過無黨籍議員楊華美團隊與志工今天站在街口感謝投下同意票的民眾。

傅崐萁罷免案以6萬5300票不同意票，大於4萬8969票同意票，確定不通過，26日晚上傅崐萁與妻子、縣長徐榛蔚站上戰車，從黨部出發掃街謝票，從花蓮市一路繞行吉安鄉再返回黨部。

藍營黨部與傅崐萁團隊為感謝中南區支持者的力挺，今天安排車掃謝票行程，上午從最南端的富里鄉出發，一路往北經過玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、吉安經花蓮市，最後到新城鄉，未安排媒體訪問。

罷免團體「微光花蓮」選後原本一度欲安排車掃謝票行程，經團隊討論後取消，改在網路發文感謝投下同意票的民眾。另一罷免團體「曙光花蓮」的部分志工，及由議員楊華美團隊組成的「挺美小隊」，昨天傍晚與今天上午分別站在路口舉牌謝票。

楊華美表示，罷免戰輸了，大家情緒都很低落，甚至感到憤怒，想安慰所有罷團志工，這次罷免行動有收穫，理想沒有辦法靠幾次努力就實現，「我們沒有白費力氣」，而是看見一起無私奉獻的美好，喊話志工們不該灰心喪志，未來台灣、花蓮還需要大家，因為這片土地值得。

楊華美說，或喜或悲的過程將讓團隊更為堅強，請大家以平常心看待，回歸日常，人生還有更遠的路要走，還有更多值得付出的事要做，「我們沒有創造歷史，但歷史已經把我們記載下來」。

國民黨立委傅崐萁與縣黨部為感謝中南區支持者力挺，今天安排車掃謝票行程，上午從最南端的富里鄉出發，一路往北到新城鄉。圖／民眾提供
國民黨立委傅崐萁與縣黨部為感謝中南區支持者力挺，今天安排車掃謝票行程，上午從最南端的富里鄉出發，一路往北到新城鄉。圖／民眾提供

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