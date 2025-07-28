林右昌罷免傅崐萁失敗下台？綠營：罷免非民進黨主導

全台首波罷免案罷團全軍覆沒，民進黨秘書長林右昌已向黨主席賴清德請辭，林在投票前下鄉花蓮次數超過10次卻未有效催票。花蓮綠營表示，罷免非民進黨主導，投下同意票雖有綠營支持者，更多的是經過思辨的選民，這股力量不容忽視。

花蓮縣選委會公布國民黨立委傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1％，同意票數4萬8969票、比率42.85％，不同意票數6萬5300票、比率57.15％，罷免案未通過。

林右昌6月初在罷免投票日確定後頻繁下鄉花蓮推動罷免行動，包括公開與非公開行程超過10次，沒想到催不出綠營基本盤的票，甚至罷免同意票與去年綠營區域立委投票數相比少了2763票，讓罷團志工感到灰心，更質疑綠營未積極投入罷免。

民進黨花蓮議員胡仁順表示，這場罷免活動非綠營政黨動員行動，一開始由罷團作為出發，理性走上街頭，讓鄉親知道花蓮與國會議題，綠營在花蓮地方勢力小，林右昌下鄉代表黨團結支持運動，民進黨作為罷團的後盾，是注入力量讓支持者更團結。

胡仁順說，罷免行動雖不是民進黨主導，但也不能失去從中應扮演的角色，個人不清楚黨中央考量，但花蓮地方議員、黨公職、民代等人沒有人缺席這場運動，努力發揮各自角色，反觀藍營組織動員投票。同意與不同意的票群本來就不同，同意票中雖然不乏是綠營支持者，但經思辨、非情緒動員出來投票的公民力量確實不能忽視。