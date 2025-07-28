罷免失敗衛福部次長竟稱「剿匪不是一次成功」黃國昌：還適任政務官？

首波大罷免以失敗收場，民進黨也啟動黨內檢討。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，儘管民進黨秘書長林右昌口頭請辭，衛福部政務次長呂建德卻在臉書公開宣稱「剿匪也不是一次就成的」，民眾黨主席黃國昌也質疑，呂建德是否還適任國家政務官。

7月26日大罷免投票上周落幕，林右昌今天宣布將承擔一切責任，自己也當面向黨主席賴清德請辭。吳怡萱稍早在臉書發文表示，儘管林右昌口頭請辭民進黨秘書長，然而我們的內閣團隊還是「這副鳥樣」，綠營地方首長也持續顢頇傲慢，民進黨至今沒有學到教訓，不會道歉也沒有清醒，一心只想著用意識形態鞏固權力。

吳怡萱質疑，民進黨發動大罷免大失敗，呂建德事後在臉書公開聲稱「剿匪也不是一次就成的」，寫完後又刪除，這是一個國家政務官應該出現的言論嗎？在野黨立委已經從雜質變成「匪」了？台灣人民用民意告訴民進黨，大家重視監督政府與權力制衡，執政者也要發揮治理能力，而非整天在內部找敵人，攻擊不同意見的「民意」。

吳怡萱也說，台南市長黃偉哲持續發文攻擊網紅，一個地方父母官如此傲慢，絲毫沒有虛心檢討，如今台南仍在淹水、家園尚未修復，「黃偉哲現在是『待退』所以擺爛嗎？」

黃國昌今天在立法院受訪時表示，民進黨想要走回一黨專政的老路、一天到晚在同胞裡面找敵人，恣意抹紅抹黑嚴重撕裂台灣社會，台灣人民早就已經受夠，難道賴清德總統看不懂，衛福部次長聲稱「剿匪不是一次就成功」，難道是經過行政院長卓榮泰授意，「現在台灣還要剿什麼匪？這樣的人還適任政務官嗎？」

黃國昌直言，台灣人民透過清楚的聲音「告訴民進黨政府錯了」，沒想到政務官在社群平台再接再厲，原來在民進黨政府的眼中，反對民進黨的人已經從「雜質」升級成「匪」，不僅讓人感到遺憾更是痛心，「請賴總統好好出來面對台灣人民，清楚告訴台灣人民誰要負責、要怎麼檢討。」

黃國昌也說，希望民進黨藉此好好反省認錯，但是現在看起來好像還要硬幹，8月23日繼續罷免國民黨7名立委，民進黨立委吳思瑤還說要承擔更重責任、扮演更積極的角色，難道民進黨打算再次被人民教訓，最後甩鍋都是公民團體自主行動，執政黨如此毫無擔當令人嘆為觀止。