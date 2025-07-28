新北議員批林右昌請辭是假負責 質疑跳船鋪路選新北市長

民進黨秘書長林右昌於今傳出為罷免案失利請辭一事，引發藍營強烈批評。新北市議員江怡臻直言，林右昌此舉根本不是「負責」，而是「跳船」，真正該為726大罷免行動承擔責任的高層，卻始終未現身。

江怡臻指出，「全台大惡罷」的失敗，絕非林右昌一人所能背負，更不是一句請辭就能交代。她認為，林右昌並非罷免行動的真正主導者，「真正發動這場撕裂台灣、亂鬥民意的，是總統賴清德，動員整個黨機器全面開火；是民進黨立院黨團總召柯建銘，公開號召罷免，把國會議事當作戰場；是企業家曹興誠，出錢出力操作輿論，用金權影響政治。」

江怡臻質疑，罷免行動結束，戰犯不見蹤影，卻由林右昌出面請辭，「這根本是替死鬼出來鞠躬，讓真正的決策者全身而退。」她指出，民進黨一方面宣稱罷免是公民運動，卻又由黨務主管負責，「若真是公民自主行動，林右昌何須請辭？這不是自打臉？」

她也直指，林右昌強調自己昨天就向賴總統請辭，質疑此舉是否另有盤算，「這是為了大罷免失敗負責，還是為選新北市長鋪路？怎麼看都像是順水推舟、抽身而退，甚至連請辭都還在計算。」

江怡臻強調，民眾期待的是一個能夠扛責任、有肩膀的執政黨，而不是在失敗後演出推諉卸責、戲弄民意的政治戲碼。