林右昌10度攻花蓮後請辭 藍營：下台不是終點、賴清德要大反省

民進黨秘書長林右昌在罷免投票前1、2個月，南下花蓮超過10次助攻罷免，失敗後他發文指已當面向主席賴清德請辭。國民黨花蓮縣議會黨團認為，這是一種政治承擔，但不是換人就能解決問題，並向賴清德總統喊話，應檢討治理作風，盼傾聽人民的聲音與修補社會裂痕。

林右昌從6月初開始，頻繁到花蓮各大廟宇參拜，也積極參與罷團行程，同時傳出他私下拜訪花蓮政治世家魏家，更在罷免投票日前5天，他自己開車到花蓮參加罷團活動，花了不少時間推動罷免傅崐萁，但最後卻是罷免失敗收場。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，林右昌過去好幾次南下花蓮親自督軍、高調動員，將罷免當作「政黨對決」，結果卻是全線潰敗。這說明花蓮鄉親清楚分辨是非，拒絕被政黨操作、拒絕政治惡鬥，堅定支持在地深耕、認真問政的民意代表。

黨團認為，林右昌下台不是問題的終點，而是民進黨整體思維與治理邏輯的大反省起點，不是換人就能解決問題，更重要的是，民進黨應該要面對的是人民不再買單「鬥爭優先、治理失能」，執政黨是否願意徹底檢討長期以來傲慢的權力姿態、撕裂社會的治理作風。

黨團表示，花蓮人已表明態度，政治打壓不會成功，真正的民意無法被扭曲，國民黨將持續守護花蓮，與人民站在一起，堅持理性監督、反對政治報復，也再次呼籲中央政府放下對立、傾聽民意，重新走回民主與團結的正軌。