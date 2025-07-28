首波罷免失敗 吳思瑤：民進黨823扛更大責任

726大罷免失敗，外界對民進黨掀起諸多批評與內閣改組聲浪。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，改組與否尊重行政部門的決定，所有批評民進黨都要虛心檢討、要展現雅量，失敗就是失敗，笑罵由人。

至於823有7位國民黨立委的罷免案要進行，吳思瑤說，民進黨必須扛起更重、更大的責任。

首波24位藍委罷免案7月26日投開票，全數未通過。第2波共7案罷免投票將在8月23日舉行，同一天還有核三重啟公投。

今天是726罷免案投票後的第一個上班日，各界關注大罷免失敗後，民進黨該如何應對、檢討，及是否要進行內閣改組等議題。

吳思瑤今天在立法院受訪時表示，這場罷免選舉的失利，國會生態沒有改變，但民進黨需要檢討，例如在動員、資源調派、黨從上而下的齊心作業，若還有不夠積極的地方，要痛定思痛的檢討，執政黨需要承擔，並非讓公民朋友獨自面對。

吳思瑤指出，對於726的投票結果，的確有很多究責的聲音，「我們虛心面對也要展現很大的雅量」，這段時間笑罵由人，就讓子彈飛一陣子。

吳思瑤說，至於內閣是否改組、何時改組，尊重行政團隊的規劃，但她希望行政部門多端出政策好球、具有高度社會正當性的民生議案。

吳思瑤說明，這一屆立法院，儘管第一會期朝野就國會擴權法案有激烈對抗，但還是通過打詐四法等具有高度社會支持的法案，因此端出政策好球、極好的議題，能讓朝野進一步合作，甚至在726投票後尋求一些和解的契機。

吳思瑤表示，現在行政團隊也有幾個很好的法案正在審議，就可以讓各政黨多多練習合作這件事，而非複習對立這種舉措，民進黨團也會不斷遞出橄欖枝、以合作取代對抗，朝野優先來做民生法案，擱置有政治爭議的法案，例如縮短陸配入籍年限、離島建設條例、國家安全戰略法草案等這些會傷害國安、主權的法案，而在野黨或許會在民意再次洗禮下做出調整。

至於823罷免投票，吳思瑤表示，民進黨必須責無旁貸、承擔更大的責任，不會讓公民獨自作戰，而她與民進黨團總召柯建銘、民進黨團書記長陳培瑜通電話，會約民進黨立委蘇巧慧、何欣純、羅美玲討論，民進黨團希望能更積極、更早安排必要的協助。

媒體追問，外界點名民進黨團總召柯建銘要下台負責，吳思瑤說，就讓子彈飛一段時間，笑罵由人，該檢討、該受到責難批評的，都會虛心檢視，沒有人是100分，就是努力做到更好。