影／陳昭姿籲綠白修復關係 強調僅為個人意見
民眾黨立委陳昭姿昨在臉書發文，呼籲民進黨釋出善意，促進綠白關係修復，並提出三項訴求，公平對待柯文哲並立即釋放；接受國會改革案三讀通過的事實；以及儘速通過延宕多年的代孕法案。
陳昭姿上午在立法院受訪進一步說明，這僅是她的個人意見，主要是因為「看懂了大罷免結果的意義」。她指出，若有人沒看懂，可能是長期只願意接受執政黨「中央廚房」餵出的訊息。她並批評，執政黨完全解讀錯誤，將大罷免當成兩岸外交議題，不斷抹紅對手，但事實上，人民視其為內政問題，反映出對政府施政的不滿。
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