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辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

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辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌為大罷免失敗請辭。資料照，記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林右昌為大罷免失敗請辭。資料照，記者蔡晉宇／攝影

首波24名國民黨立委罷免案無一通過，被點名戰犯之一的民進黨秘書長林右昌時隔2天在臉書發文，指罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，他身為黨秘書長，有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待，有任何需要檢討的地方，自當由他來承擔一切責任，「我在昨日已當面向賴主席請辭」。

林右昌指出，在此次罷免運動過程中，他認識了許多罷團的志工朋友們，他們無私的精神，無畏的勇氣，愛台灣的行動力，他充滿敬佩也深深感動。「現在最不需要的就是為結果找藉口，而是要為未來找出路，台灣這個，小小多山，充滿艱難的國家，需要大家繼續守護」。

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