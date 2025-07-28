辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

首波24名國民黨立委罷免案無一通過，被點名戰犯之一的民進黨秘書長林右昌時隔2天在臉書發文，指罷免結果不如人意，民進黨身為執政黨責無旁貸，他身為黨秘書長，有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待，有任何需要檢討的地方，自當由他來承擔一切責任，「我在昨日已當面向賴主席請辭」。

林右昌指出，在此次罷免運動過程中，他認識了許多罷團的志工朋友們，他們無私的精神，無畏的勇氣，愛台灣的行動力，他充滿敬佩也深深感動。「現在最不需要的就是為結果找藉口，而是要為未來找出路，台灣這個，小小多山，充滿艱難的國家，需要大家繼續守護」。