快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）24日到花蓮地檢署按鈴控告童子賢言論涉犯刑法誹謗罪。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）24日到花蓮地檢署按鈴控告童子賢言論涉犯刑法誹謗罪。本報資料照片

和碩董事長童子賢日前爆料，地震賑災7000萬元被告知要交縣府統一分配。立委傅崐萁24日以涉嫌違反選罷法，意圖使被罷免人通過或否決提告童子賢，縣長徐榛蔚同日也提告加重誹謗罪。傅崐萁辦公室、縣府皆表示目前不會撤告，將會告到底；檢方則立案調查，盡快釐清事實。

童子賢在罷免投票前幾天提及，他捐助花蓮災區某國小，縣府卻打電話給學校「叫他捐到縣府」，質疑要「繞一手」。徐榛蔚要童提出具體人事時地物，否則應公開道歉。但童則回應是7年前的0206地震，而非去年徐任內的403地震。不過徐不接受這樣的說法，24日到地檢署按鈴申告。

傅崐萁在徐榛蔚之後，依涉犯「選罷法」意圖，使被罷免人罷免案通過或否決者提告，並表示若童24小時內向縣民道歉就撤告，且若有任何具體事證，自己就辭去立委一職。

花蓮縣選舉委員會公布傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1％，同意票比率42.85％、票數4萬8969票，不同意票比率57.15％、票數6萬5300票，不同意大於同意，罷免案未通過。

如今罷免案投票完，針對是否撤告，花蓮縣府回應，童子賢未經查證，用公開不實指控縣府恐嚇，嚴重影響縣府、公務團隊的名譽還有公信力，且24小時內沒有道歉，因此不會撤告。傅崐萁辦公室表示，童子賢24小時內未向縣民道歉，同樣不會撤告。

花蓮地檢署指出，24日都已收到傅崐萁、徐榛蔚的申告，目前未接獲撤告的消息，已依法立案調查，希望盡快釐清事實。

另外，吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414（去去死一死）滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅報案。警方查獲基隆66歲許姓網友涉案，坦言一時衝動，依恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後10萬元交保。

游淑貞表示，罷免案撕裂社會造成鄉親對立，如今選舉激盪已落幕，希望把裂縫撫平、仇恨歸零，因此先前在網路上恐嚇被起訴交保的許先生，自己選擇原諒與放下。謝謝警政人員的協助，也感謝家人的包容體諒，希望大家回歸正常生活。

國民黨立院黨團總召傅崐萁（左一），24日到花蓮地檢署提告童子賢言論涉犯選罷法。本報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁（左一），24日到花蓮地檢署提告童子賢言論涉犯選罷法。本報資料照片

編輯推薦

罷免

延伸閱讀

花蓮投票率全台最高！大批人潮返鄉挺傅崐萁 「反傅派」張峻感嘆回應了

槓上童子賢 傅崐萁：下午3時前向花蓮人道歉 否則不撤告

控賑災遭花蓮縣府恐嚇！童子賢槓上傅崐萁 捐款證明曝光：告不告沒差

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

相關新聞

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

首波24名國民黨立委罷免案無一通過，被點名戰犯之一的民進黨秘書長林右昌時隔2天在臉書發文，指罷免結果不如人意，民進黨身為...

大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

和碩董事長童子賢日前爆料，地震賑災7000萬元被告知要交縣府統一分配。立委傅崐萁24日以涉嫌違反選罷法，意圖使被罷免人通...

影／大罷免還沒完…許淑華曝823反罷2大隱憂 坦言這7席挑戰更大

首波大罷免投票，24位藍委罷免案全數否決，第二波投票8月23日登場，南投立委馬文君、游顥均入列，縣長許淑華將協力應戰。許...

影／陳昭姿籲綠白修復關係 強調僅為個人意見

民眾黨立委陳昭姿昨在臉書發文，呼籲民進黨釋出善意，促進綠白關係修復，並提出三項訴求，公平對待柯文哲並立即釋放；接受國會改...

曹興誠切割823罷免案 「讓民進黨去努力」

首波大罷免大失敗，府院黨在開票當天卻無人表示負責。對於罷免結果，罷團領袖、「反共護台聯盟」發起人曹興誠昨天上午指出，罷免...

罷團：反共護台訴求 對中間選民沒吸引力

第一波大罷免失敗，中二選區罷團發言人林宣宏指出，「反共護台」這類訴求對中間選民缺乏吸引力，下一波將鎖定攻擊顏寬恒個人。顏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。