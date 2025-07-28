大罷免後不告童子賢？ 花蓮縣府：不撤告、告到底

和碩董事長童子賢日前爆料，地震賑災7000萬元被告知要交縣府統一分配。立委傅崐萁24日以涉嫌違反選罷法，意圖使被罷免人通過或否決提告童子賢，縣長徐榛蔚同日也提告加重誹謗罪。傅崐萁辦公室、縣府皆表示目前不會撤告，將會告到底；檢方則立案調查，盡快釐清事實。

童子賢在罷免投票前幾天提及，他捐助花蓮災區某國小，縣府卻打電話給學校「叫他捐到縣府」，質疑要「繞一手」。徐榛蔚要童提出具體人事時地物，否則應公開道歉。但童則回應是7年前的0206地震，而非去年徐任內的403地震。不過徐不接受這樣的說法，24日到地檢署按鈴申告。

傅崐萁在徐榛蔚之後，依涉犯「選罷法」意圖，使被罷免人罷免案通過或否決者提告，並表示若童24小時內向縣民道歉就撤告，且若有任何具體事證，自己就辭去立委一職。

花蓮縣選舉委員會公布傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1％，同意票比率42.85％、票數4萬8969票，不同意票比率57.15％、票數6萬5300票，不同意大於同意，罷免案未通過。

如今罷免案投票完，針對是否撤告，花蓮縣府回應，童子賢未經查證，用公開不實指控縣府恐嚇，嚴重影響縣府、公務團隊的名譽還有公信力，且24小時內沒有道歉，因此不會撤告。傅崐萁辦公室表示，童子賢24小時內未向縣民道歉，同樣不會撤告。

花蓮地檢署指出，24日都已收到傅崐萁、徐榛蔚的申告，目前未接獲撤告的消息，已依法立案調查，希望盡快釐清事實。

另外，吉安鄉長游淑貞臉書日前遭網友留言「共匪77414（去去死一死）滅絕全家族」，游淑貞深感家人遭受威脅報案。警方查獲基隆66歲許姓網友涉案，坦言一時衝動，依恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後10萬元交保。