影／大罷免還沒完…許淑華曝823反罷2大隱憂 坦言這7席挑戰更大

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影

首波大罷免投票，24位藍委罷免案全數否決，第二波投票8月23日登場，南投立委馬文君、游顥均入列，縣長許淑華將協力應戰。許淑華坦言，726結果對823有正面影響，但民進黨很可能會正面迎戰，又恐公投混淆投票，這7席挑戰更大。

南投縣長許淑華說，726大罷免投票率相當高，最新民意展現去年的民意不容推翻，因此24＋1席全數守住，對民進黨則是重大挫敗，罷團領袖曹興誠昨已表態不再參與823罷免，更向民進黨喊話要求承擔，綠營也回應將責無旁貸將面對。

由於，南投還有2席、台中3席及新竹、新北各1席立委共7人都是罷免對象，雖然726全數守住展現出的整體氣勢，對823有正面影響，但當民進黨無法再躲在罷免團體背後，必須正面應戰時，他們這7席再來所要面對的挑戰更大。

她表示，民進黨原先規畫是要拉下其中6席，這7席仍與綠營當初設定目標符合，所以他們不能掉以輕心，就算目前氣勢上他們略占上風，卻不能排除民進黨選擇正面對決時，綠營可能動用更多資源，甚至是黨、政、軍全面迎戰。

雖然馬文君及游顥基層服務績效深受肯定，仍不能輕忽大意，已持續在各地拜票與動員，接下來，也會與台中、新北以及新竹等立委溝通緊密合作，看如何聯合作戰或分進合擊，會正面迎戰，同時小心應對，並強調有信心守住南投這2席。

但許淑華也提到823投票隱憂，她說，當天還有核三延役公投，選票會同時發放，可公投主軸為同意，與不同意罷免相反，長輩易混淆，經評估公投就算過關，政府也不一定照辦，為保住立委席次，對搞不太清楚的民眾，將宣導2張都不同意。

南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後接受媒體訪問談及823反罷及公投。記者賴香珊／攝影

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