曹興誠切割823罷免案 「讓民進黨去努力」

首波大罷免大失敗，府院黨在開票當天卻無人表示負責。對於罷免結果，罷團領袖、「反共護台聯盟」發起人曹興誠昨天上午指出，罷免團體沒有輸，反觀民進黨只想當「側翼」；他表態要放下八月廿三日罷免案，讓民進黨去努力，「藍綠對決的仗我們打不起，那是民進黨翻轉國會的最後機會，責任重大，我們承擔不起」。

蕭：悲觀與放棄不是可做的選擇

副總統蕭美琴昨天下午在社群平台Threads上指出，「民主最大」，「好多需要審視、檢討、理解、調整的地方」，「千言萬語，最重要的是，這麼多人為了熱愛的家園所展現的動能、創意、熱忱，是台灣最珍貴也最動人的力量」。她還說，公民集體力量的展現，讓任何立場的政治都更需謙卑，受傷與疼痛的，給彼此擁抱與修復，因為悲觀與放棄都不是台灣人可以做的選擇。蕭這番說法，也被解讀「安撫」失望的罷團。

賴清德總統（左二）曾在六月表示，公民自主發起大罷免，民進黨必須和公民同行。但對於「大罷免大失敗」，賴總統及行政院長卓榮泰（左）尚未表示負起責任，僅副總統蕭美琴（右二）昨天發文表示需要檢討。本報資料照片

民進黨秘書長林右昌在前天罷免結束記者會說，不要將罷免行窄化為政黨行動，也不能被簡化為政黨勝負，而是偉大公民力量的展現。民進黨並未直接對罷免結果承擔責任，被外界質疑為切割卸責。民進黨發言人卓冠廷昨表示，會虛心接受各方建議，民進黨身為執政黨，會繼續捍衛台灣主權與民主自由繁榮，努力回應人民期待。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，民進黨必然、也必須承擔更大責任，與公民一同前行跟努力。

但國民黨團書記長王鴻薇批評，現在「公民」都雙手一攤不玩了，民進黨要承擔什麼？這顯示綠營完全學不到教訓，繼續忽視民意，「大鬧劇」應停留在此。

中廣前董事長趙少康批評曹興誠以為自己鈔票多就可以為所欲為，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，完全就是「始亂終棄」，民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠「尾巴搖狗」了；「賴清德如果還想繼續被打臉，民進黨還想再受一次教訓，那就繼續搞吧，否則就應該趕快懸崖勒馬」。

首波大罷免結果揭曉，罷團不僅失望，更質疑綠營欲奪回國會多數，卻又未盡全力。負責協調罷團的民進黨立委沈伯洋說，罷團無需檢討，該被檢驗的是執政黨的政治人物，因為有權力就該承擔責任；他自承做得不好，對罷團需求掌握不夠，對地方政治理解不足，導致協調不力，責無旁貸。

民進黨內也出現不滿聲浪。一位新系立委直言，有些縣市因為黨內派系或個人政治利益，表面上聲援大罷免，實際上根本沒有認真動員；下一波八二三的罷免，如果大家仍有「私心」，結果一樣不樂觀。一位民進黨黨政人士則稱，罷免是公民運動，民進黨始終與公民同行，責無旁貸、也要承擔更大的責任，接下來「必須、也一定」要回應公民運動的期待，否則違背與公民同行的初衷。