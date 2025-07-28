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究責聲浪 賴清德叮嚀要沉著

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

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首波大罷免失敗，面對內外部究責聲浪，府院黨低調以對。據了解，賴清德總統在罷免結果出爐後，曾對內叮嚀必須更加沉著穩健與團結；知情人士指出，執政團隊必須適當檢討與調整以回應國人的期待，但政府當前最重要任務，是因應對等關稅、中共對台滲透，而民進黨對八二三罷免也不能辜負公民運動的期待。

首波罷免全數被否決，藍白都要求賴總統應該道歉、內閣團隊必須大幅改組，而民進黨內則相對低調，尚未有人開出「第一槍」要求究責。

一位深度參與罷免事務的民進黨人士說，這次罷免很清楚是公民團體自主發起，起初稱「民進黨被推著走」也不為過，但民進黨作為長期追求民主的政黨，且現在是執政黨，面對在野黨在國會的無理掣肘，當然必須負責任地「與公民同行」。黨內人士指出，罷免失敗，罷免制度與選區特色是現實因素，但民進黨在過程中是否協力不足，當然也要檢討，不能、也不會迴避。

有新系立委表示，部分內閣人事在適當時機確實可以考量調整，但對等關稅即將揭曉，賴總統近期也可望出訪，他認為執政團隊當前應優先處理這些事情。

至於賴總統任內第二度出訪，預計訪問我中南美洲友邦以及過境美國本土，府方與外交部依慣例及台美默契，事前十分低調，但據了解，總統府方面近日就會對外說明。

出訪 大罷免 賴清德 對等關稅 過境美國

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