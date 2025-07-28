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罷團：反共護台訴求 對中間選民沒吸引力
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第一波大罷免失敗，中二選區罷團發言人林宣宏指出，「反共護台」這類訴求對中間選民缺乏吸引力，下一波將鎖定攻擊顏寬恒個人。顏反擊，抗中不是沒吸引力，而是多件共諜案都出在民進黨內，府院黨都有共諜身影，大家早已拆穿民進黨的謊言。
「中二選區」立委顏寬恒被鎖定，成為綠營下一波主攻目標。罷團「中二解顏」發言人林宣宏坦言，第一波的罷免活動沒能拿下好成績，成員心情頗受影響，但中四、五、六選區的罷團和志工也可望匯流至中二，鎖定罷免顏寬恒，成員更壯大。
林宣宏指出，從這次投票結果來看，「反共護台」這類意識形態訴求對中間選民缺乏吸引力，選民更在意的是候選人的實際表現與誠信。因此，團隊將轉變策略，主攻顏寬恒個人議題。
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