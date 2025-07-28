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823反罷 藍提防大意失荊州

聯合報／ 記者郭政芬賴香珊王慧瑛陳秋雲李成蔭／連線報導

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首波「大罷免」落幕，罷免案全數遭否決，八二三還有七位藍營立委罷免案要投票。雖然台灣民意基金會董事長游盈隆等多位專家學者分析，「大罷免」結果是「大槓龜」，不必再寄望八二三會出現奇蹟，相信結果一樣會是全數不通過，但當事立委都表示須謹慎以對，更需要藍白密切合作。

列下波罷免的國民黨竹縣立委林思銘表示，將依現階段藍白合作模式，在竹北、竹東等地舉辦說明會，邀請兩黨大咖宣講，延續反罷氣勢，「讓新竹再贏一次」。

國民黨台中立委顏寬恒則直言，第一波投票已顯示民眾對民進黨發起罷免的反感。對於藍白合，本屆立委選舉，他即率先與當時民眾黨總統候選人柯文哲碰面，堪稱國民黨內藍白合的先趨。

立法院副院長江啟臣呼籲，各界應理性面對八二三罷免，不要讓社會持續撕裂。台中立委楊瓊瓔也說，第二波中部成為綠營重點攻防區，自己會加倍努力，懇請選民踴躍投下不同意票。

南投立委馬文君表示，第一波反罷雖告捷，但第二波不可掉以輕心，她將持續走訪六鄉鎮說明會，拉高投票率。另位南投立委游顥表示，這仗仍要謹慎應對，會以「里」為單位展開陸戰。

新北八連霸立委羅明才也列入下一波罷免對象，他強調「最後一哩路絕不鬆懈」，八月二日成立後援會，審慎應對。他呼籲執政者回歸民生，勿再陷內鬥，才能找回台灣人的善良風氣，

文大國發暨陸研所兼任教授曲兆祥指出，第二波大罷免若硬要說「危險」的，就是顏寬恒，因選區外來人口多的結構，再加上曾連任失敗，讓風險增高。台藝大廣電系教授賴祥蔚則認為，罷免方已氣勢渙散，但反罷方要避免「大意失荊州」。

罷免 大罷免 顏寬恒 江啟臣

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