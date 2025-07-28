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抗中保台路線遭否定 小笠原：民進黨10年優勢告終

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片
日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。圖／聯合報系資料照片

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首波大罷免全軍覆沒，曾精準預測台灣選舉結果的清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析，太陽花學運以來持續十年的民進黨優勢時代已結束，綠營迄今高舉的「抗中保台」路線在這次遭否定；對中國而言，局面變得有利，共產黨對台滲透工作可能進一步有所斬獲。

針對八月廿三日尚有七名國民黨立委罷免投票，他表示，這七案在連署階段已經相當吃力，罷免通過可能性不高。

小笠原欣幸廿六日接受日本「產經新聞」採訪時分析，罷免方主張在野立委行為破壞民主制度，必須予以導正，如果現在不罷免「親中派」立委，台灣就完了，結果卻是罷免方敗北，意味台灣選民並不認同，影響將相當深遠；對賴政府而言，無疑將面臨非常嚴峻的局面。

針對民進黨支持罷免卻遭「完封」，小笠原說，去年總統及立委選舉證明，太陽花學運以來持續十年的民進黨優勢時代已經結束；民眾黨創辦人柯文哲的崛起打破此次罷免結果，只是再次驗證，對明年縣市長選舉和下屆總統大選必然產生影響。

但小笠原說，即使民進黨優勢時代結束，重視台灣主體性的「台灣認同」並未改變；從持續進行長期調查的政治大學最新民調來看，台灣人的自我認同、維持現狀的輿論結構都沒有改變，改變的是朝野勢力比變成五五波。

小笠原直指，現在強烈批判民進黨的是年輕族群，他們完全不是轉向中國認同，而是拒絕統一，但懷疑民進黨高舉著「抗中保台」大旗來掌握主導權，試圖讓台灣政治競爭格局對自己有利。

民調 大罷免 民進黨 抗中保台 小笠原欣幸

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