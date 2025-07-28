招牌失效 綠營人士：民進黨被「抗中保台」寵壞

廿四位國民黨立委罷免案遭否決，被解讀為民進黨「抗中保台」或「反共護台」招牌失效，綠營內認為論述要更細緻。台灣民意基金會董事長游盈隆則表示，問題在於反共護台無法正當化大罷免。

東海大學政治系教授邱師儀昨天在台灣勵志協會的活動表示，賴清德總統應該放軟身段，舉行跨黨派對話，反共依然是共識，只是在論述上要更細緻且更有耐心，「是不是有必要把所有非綠立委定義為親共？」不要在國內找敵人，而是該處理好原則性議題。

邱師儀表示，這次罷免是「救民生」對上「反共」論述，就結果看，救民生論述勝出。他指出，反共現實不容易，但不代表不應該推，罷免方有除了反中的台派，還有反共的中華民國派，這點令人振奮，不幸的是中間選民加入反罷陣營。

邱師儀指出，現在的年輕族群都是陳水扁當選總統後才出生，對國民黨威權統治和反共的感受並不深刻，不能再用包裹式的反共論述；年輕人在意的是高房價、低薪資，以及延長兵役役期所反映的兵凶戰危，反共論述應更細緻。

一名民進黨人士分析，前天投票結果，僅有七件國民黨立委罷免案同意票能超過四分之一門檻，以及八個選區的不同意票大於國民黨立委當選得票可知，民進黨連潛在支持者都無法說服，遑論中間選民，背後原因不外乎是行政團隊施政是否有效率、回應民意，此時談反共護台，自然難以入耳。

另名綠營人士則指出，反共護台價值並非不重要，但當選民不滿施政表現，絲毫不願再聽執政黨談大道理，且民進黨似乎被這四字「寵壞」，未能發揮過往執政經驗及優勢，在朝小野大的夾縫中端出政績；若連基本都做不好，民眾又如何相信執政黨能處理更高難度的反共護台議題？

長期觀察罷免行動的游盈隆分析，反共護台雖然是台灣人的高度共識，但在大多數台灣人眼中，「反共護台的目的神聖，並不能正當化大罷免手段的不當」，以大罷免失敗推論出「反共護台」或「抗中保台」訴求不再得民心，是錯誤解讀。

在野黨立委則直言，「抗中保台」冷飯熱炒無法引起共鳴，半數台灣人前往對岸觀光經商，早發現執政黨的說法有所差距，老百姓期待搞經濟而非搞政治，政黨競爭理應回歸政績，推動福國利民的政策才是重點。