大罷免還沒完…南投2藍委迎戰823談下一步 他曝「驚人陸戰」

首波大罷免投票昨落幕，24位國民黨立委罷免案全數否決，第二波投票8月23日登場，南投立委馬文君、游顥均入列。當地罷團將調整選戰策略，整軍再發；馬、游今預告，反罷成功大軍將助力陸戰，甚至以里為單位進駐，要催出反罷票。

南投罷免第一選區立委馬文君、第二選區游顥的連署行動，分別由公民團體「All罷馬」、「去游除垢」主導，而首波罷免案遭全數否決後，兩罷團昨先後發文稱雖遺憾落幕，但他們不氣餒，更會接棒針對第二波罷免案將全面衝刺，盼改變現狀。

投一罷團「All罷馬」指出，823南投接棒，也還有機會，呼籲在726感到悲傷難過的民眾，將這份力量借給南投，罷團也同時展開罷免馬文君意向調查，希望進一步掌握熱區與支持度，以利精準調整宣傳策略，來衝高罷馬同意罷免票。

投二罷團「去游除垢」表示，將號召全國支持罷免行動的志工，齊聚投二選區，整軍再出發，投入文宣宣傳、陸戰舉牌、車掃擴音、社群發聲等各項戰線，擴大同意罷免聲量，呼籲鄉親對在國會無作為、背離縣民期待還親中害台的游顥說不。

馬文君說，藍營在726雖告捷，面對823卻不能輕忽，因兩場投票日期不同，不少選民以為大罷免已落幕，因此她會按原先步調勤走基層，在投票前將到選區6鄉鎮辦說明會加強宣傳任內成果，更要拉高投票率，讓不同意罷免支持者出來投票；此外，在726大罷免過關的黨內戰友也到南投助力，並在反罷免上傳承經驗。

游顥迎戰823更以「里」為單位展開陸戰，他表示，接下來823這仗仍要謹慎應對，除向選民表述他及在野任內為地方爭取什麼，反罷成功大軍及黨內同仁將進駐南投，以里為單位分派責任區，當他的分身催出不同意罷免票；針對罷團不斷抹黑他是中共同路人，還發放黑函文宣或架看板，他不會姑息也將透過空戰反擊。