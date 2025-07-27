快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免還沒完…南投2藍委迎戰823談下一步 他曝「驚人陸戰」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委馬文君、游顥罷免案8月23日登場。圖／本報資料照片
國民黨立委馬文君、游顥罷免案8月23日登場。圖／本報資料照片

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

首波大罷免投票昨落幕，24位國民黨立委罷免案全數否決，第二波投票8月23日登場，南投立委馬文君游顥均入列。當地罷團將調整選戰策略，整軍再發；馬、游今預告，反罷成功大軍將助力陸戰，甚至以里為單位進駐，要催出反罷票。

南投罷免第一選區立委馬文君、第二選區游顥的連署行動，分別由公民團體「All罷馬」、「去游除垢」主導，而首波罷免案遭全數否決後，兩罷團昨先後發文稱雖遺憾落幕，但他們不氣餒，更會接棒針對第二波罷免案將全面衝刺，盼改變現狀。

投一罷團「All罷馬」指出，823南投接棒，也還有機會，呼籲在726感到悲傷難過的民眾，將這份力量借給南投，罷團也同時展開罷免馬文君意向調查，希望進一步掌握熱區與支持度，以利精準調整宣傳策略，來衝高罷馬同意罷免票。

投二罷團「去游除垢」表示，將號召全國支持罷免行動的志工，齊聚投二選區，整軍再出發，投入文宣宣傳、陸戰舉牌、車掃擴音、社群發聲等各項戰線，擴大同意罷免聲量，呼籲鄉親對在國會無作為、背離縣民期待還親中害台的游顥說不。

馬文君說，藍營在726雖告捷，面對823卻不能輕忽，因兩場投票日期不同，不少選民以為大罷免已落幕，因此她會按原先步調勤走基層，在投票前將到選區6鄉鎮辦說明會加強宣傳任內成果，更要拉高投票率，讓不同意罷免支持者出來投票；此外，在726大罷免過關的黨內戰友也到南投助力，並在反罷免上傳承經驗。

游顥迎戰823更以「里」為單位展開陸戰，他表示，接下來823這仗仍要謹慎應對，除向選民表述他及在野任內為地方爭取什麼，反罷成功大軍及黨內同仁將進駐南投，以里為單位分派責任區，當他的分身催出不同意罷免票；針對罷團不斷抹黑他是中共同路人，還發放黑函文宣或架看板，他不會姑息也將透過空戰反擊。

罷免 罷團 南投 反罷 游顥 馬文君 投票率 國民黨 公民團體

延伸閱讀

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

不同意罷免票全數領先！他喊「罷免大失敗」 網曝：還有823

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

罷團指馬文君看板違規卻無處置 南投環保局澄清

相關新聞

大罷免還沒完…南投2藍委迎戰823談下一步 他曝「驚人陸戰」

首波大罷免投票昨落幕，24位國民黨立委罷免案全數否決，第二波投票8月23日登場，南投立委馬文君、游顥均入列。當地罷團將調...

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

羅明才、林思銘等7位國民黨立委罷免案將於8月23日投票，面對第二波大罷免，被罷藍委不敢輕以輕心。羅明才本周就將成立後援會...

曹興誠勸志工823放下 罷團「一罷擊臣」：非某政黨和團體責任

罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠今天發給志工們的信提到，8月23日的罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力；發動罷免立法院副院長江...

「最強菜農」赴顏清標父靈堂上香 力挺遭罷顏寬恒：不讓你孤單

被稱為「最強菜農」林佳新今天到台中沙鹿向鎮瀾宮董事長顏清標的父親靈堂上香，立委顏寛恒在場，林佳新上香後對顏寛恒說，顏將面...

呼籲罷團及民進黨放棄823罷免 趙少康：不可能成功

針對大罷免失敗結果，中廣前董事長趙少康下午受訪時，對罷免團體及民進黨喊話，稱8月23號的罷免不會成功，並且嘲諷罷免同意方...

台大罷免失敗／藍營大團結 4諸侯聯手顧盤立戰功

台灣大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。