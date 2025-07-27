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曹興誠不玩了...籲「放下823罷免」 趙少康酸始亂終棄：鈔票多就為所欲為？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。記者林伯東／攝影
中廣前董事長趙少康。記者林伯東／攝影

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罷免大失敗，罷團領銜人曹興誠指民進黨只想當不用負責的「側翼」，呼籲大家放下823罷免。中廣前董事長趙少康今天批評曹興誠以為自己鈔票多就可以為所欲為，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，完全就是始亂終棄；民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠尾巴搖狗了。

趙少康指出，大罷免大失敗後，曹興誠囈語般地胡言亂語，是對投票反對大惡罷的數百萬選民最大的侮辱，什麼「一個主要原因，是中共對台灣長期滲透、統戰、分化的程度，遠大於我們的想像」，這幾百萬選民有哪一個是受到中共的影響？每個人都是根據自己的獨立判斷做決定投下「不贊成罷免」。

趙少康說，如果立法院真像曹興誠說的，31個國民黨立委都聽習近平指示，如果今天幾百萬選民都是受中共統戰而反對罷免，台灣早就完蛋了，還等得到今天？曹興誠真的以為只有自己最聰明，其他人都是傻瓜、可以任他擺佈？

趙少康表示，什麼都推給「抗中保台」做護身符已經過時了，抹紅在野黨的邊際效應已經快速遞減了，曹興誠有什麼政治企圖我不知道，他如果還是只會用給在野黨戴紅帽子這一招半式走江湖，不但會害了民進黨，也會害了台灣。民進黨如果腦筋清楚，就不要跟著曹興誠起舞，趕快跟曹興誠劃清界線，否則尾巴搖狗的後果就是尾大不掉。

趙少康批評，曹興誠到現在還以「31：0」沾沾自喜，他難道不知道司法介入多深？寒蟬效應多大？國民黨被羈押了多少黨工幹部？如果北投士林區的罷綠領銜人張克晉不是受到威脅臨陣脫逃，民進黨立委吳思瑤今天也篤定會被罷免。

趙少康說，曹興誠以為自己鈔票多就可以為所欲為，想在台灣掀起腥風血雨，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，今天說8月23日第二梯次罷免他不玩了，完全就是始亂終棄。民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠尾巴搖狗了。

趙少康說，選民選民進黨做執政黨，不是要你每天花拳繡腿耍虛招，或只想如何多騙選票、多撈鈔票，要實實在在的把國家治理好，不要老想轉移責任，才是正辦。

罷免

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