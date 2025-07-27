快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅明才，本周就將成立後援會，盼為反罷「保溫」。圖／取自新北市議員黃心華臉書
國民黨立委羅明才，本周就將成立後援會，盼為反罷「保溫」。圖／取自新北市議員黃心華臉書

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

羅明才林思銘等7位國民黨立委罷免案將於8月23日投票，面對第二波大罷免，被罷藍委不敢輕以輕心。羅明才本周就將成立後援會，林思銘也公開招募反罷志工隊，盼延續726「大罷免，大失敗」24：0反惡罷成績保溫，江啟臣等其他5位立委也呼籲選民，823要繼續支持反罷，出來投下「不同意罷免」票。

第一波大罷免全數不通過，被外界視為大失敗，甚至有評論認為是國民黨大勝利，不過眾多國民黨人士仍擔心第二波大罷免，仍有7案要苦戰，認為稍有鬆懈恐仍有很大風險。

國民黨黨務人士指出，第二波大罷免共7案將於8月23日投票，包含國民黨立委馬文君游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔顏寬恒、林思銘，當天還有核三延役公投，應不用過於擔心投票率，但也正是因為這樣，就怕大家鬆懈。

其中羅明才，已經緊鑼密鼓備戰，已經宣布將於8月2日這周六舉辦「挺在地、反惡罷後援會成立大會」，及早備戰，盼能將反惡罷的氣勢「保溫」，避免第二波投票率降低。

林思銘也公開招募「反惡罷、護新竹護銘大隊」，表示惡罷風氣正在傷害台灣的民主制度，也撕裂了新竹人的生活，盼大家一起加入反惡罷志工大隊，一同參與街頭宣講、站點協助、資訊分享等工作，共同守住新竹。

除羅明才、林思銘在昨天第一波大罷免結果出爐的第一時間，就向支持者喊話要持續支持他們外，顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、游顥等人，也都於昨天發社群催票，盼大家823再次站出來支持，顧好立委、守住民主，讓台灣有監督制衡的力量。

國民黨立委林思銘也公開招募反罷志工隊，盼一同宣講等，共同守護新竹。圖／取自林思銘臉書
國民黨立委林思銘也公開招募反罷志工隊，盼一同宣講等，共同守護新竹。圖／取自林思銘臉書

罷免 游顥 國民黨 投票率 羅明才 林思銘 江啟臣 馬文君 顏寬恒 楊瓊瓔

延伸閱讀

迎戰823罷免 中市議會民進黨團：原市區「跨區」協助原縣區

823是贏多贏少的面子之爭？ 羅明才：最後一哩路不鬆懈

大罷免不通過後 罷免江啟臣、楊瓊瓔團體：堅持到最後

罷免開票結果／功成身退？國民黨主席朱立倫傳交棒 侯友宜：先守住羅明才

相關新聞

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

羅明才、林思銘等7位國民黨立委罷免案將於8月23日投票，面對第二波大罷免，被罷藍委不敢輕以輕心。羅明才本周就將成立後援會...

曹興誠勸志工823放下 罷團「一罷擊臣」：非某政黨和團體責任

罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠今天發給志工們的信提到，8月23日的罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力；發動罷免立法院副院長江...

「最強菜農」赴顏清標父靈堂上香 力挺遭罷顏寬恒：不讓你孤單

被稱為「最強菜農」林佳新今天到台中沙鹿向鎮瀾宮董事長顏清標的父親靈堂上香，立委顏寛恒在場，林佳新上香後對顏寛恒說，顏將面...

呼籲罷團及民進黨放棄823罷免 趙少康：不可能成功

針對大罷免失敗結果，中廣前董事長趙少康下午受訪時，對罷免團體及民進黨喊話，稱8月23號的罷免不會成功，並且嘲諷罷免同意方...

台大罷免失敗／藍營大團結 4諸侯聯手顧盤立戰功

台灣大罷免結果藍營成功展現團結力量，顯示國民黨祭出「愛國者行動」策略奏效，從黨中央到地方區域聯防，成功守住既有國會席次；...

羅智強鞠躬感謝選民 聲援黃呂錦茹、彭振聲 轟綠「在野全面殲滅」

國民黨立委羅智強挺過罷免案，今早馬不停蹄在選區謝票，不少民眾聽到他車隊掃街的謝票廣播，紛紛揮手回應。他兩度鞠躬感謝大安區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。