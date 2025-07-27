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迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫
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羅明才、林思銘等7位國民黨立委罷免案將於8月23日投票，面對第二波大罷免，被罷藍委不敢輕以輕心。羅明才本周就將成立後援會，林思銘也公開招募反罷志工隊，盼延續726「大罷免，大失敗」24：0反惡罷成績保溫，江啟臣等其他5位立委也呼籲選民，823要繼續支持反罷，出來投下「不同意罷免」票。
第一波大罷免全數不通過，被外界視為大失敗，甚至有評論認為是國民黨大勝利，不過眾多國民黨人士仍擔心第二波大罷免，仍有7案要苦戰，認為稍有鬆懈恐仍有很大風險。
國民黨黨務人士指出，第二波大罷免共7案將於8月23日投票，包含國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，當天還有核三延役公投，應不用過於擔心投票率，但也正是因為這樣，就怕大家鬆懈。
其中羅明才，已經緊鑼密鼓備戰，已經宣布將於8月2日這周六舉辦「挺在地、反惡罷後援會成立大會」，及早備戰，盼能將反惡罷的氣勢「保溫」，避免第二波投票率降低。
林思銘也公開招募「反惡罷、護新竹護銘大隊」，表示惡罷風氣正在傷害台灣的民主制度，也撕裂了新竹人的生活，盼大家一起加入反惡罷志工大隊，一同參與街頭宣講、站點協助、資訊分享等工作，共同守住新竹。
除羅明才、林思銘在昨天第一波大罷免結果出爐的第一時間，就向支持者喊話要持續支持他們外，顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、游顥等人，也都於昨天發社群催票，盼大家823再次站出來支持，顧好立委、守住民主，讓台灣有監督制衡的力量。
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