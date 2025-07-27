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曹興誠勸志工823放下 罷團「一罷擊臣」：非某政黨和團體責任
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罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠今天發給志工們的信提到，8月23日的罷免，他勸大家放下，讓民進黨去努力；發動罷免立法院副院長江啟臣團體「一罷擊臣」今天表示，這場罷免運動，從來就不只是某個政黨、某一個團體的責任。
一罷擊臣表示，罷免行動從開始，就是人民發起的行動，是來自公民的怒吼、來自選區鄉親的不滿，大型團體、政黨、甚至全國各地的罷免團體，始終站在公民身邊，不是來主導而是撐住。
一罷擊臣指出，從第一階段的提議，到第二階段的連署，再到第三階段的投票，大家不是為了贏才選擇站路口從事罷免運動，大家相信如果公民不發聲，這些聲音將無法傳遞！如果不行動，誰也不能幫我們改變。
該團體說，勝敗都是民主的一部分，大家選擇參與，就已經寫下歷史，大家不會停下，會帶著這場經驗，繼續往前走。
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