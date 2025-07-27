被精準命中桃園6席罷免全不過 這議員願賭服輸捐1萬做公益

桃園市罷免投票六席立委全部守住，選前引發網友猜測票數？民進黨桃園市議員黃崇真在社群平台Threads與網友論戰，網友打賭「六區罷免全不通過」「輸的捐1萬做公益」，昨晚結果出爐，黃崇真「說到做到」回傳捐款證明，該網友讚「這位民代蠻有guts的」，有的網友大讚「負責任好民代」「帥炸了」！

大罷免投票前，黃崇真在Threads與網友針對罷免論戰，黃崇真今天下午表示，這次罷免活動比較對立，在路口宣講常有摩擦，在網路也不例外，打賭的小插曲，起因是他參加公祭前上廁所，有幾位支持者跟他說大罷免大成功，讓他覺得頗意外，並在脆上發表，沒想到因場域特別掀起一陣討論。

其中一位網友和他打賭「桃園六區全部不會通過罷免」，輸的捐1萬元做公益。黃崇真說，投票結果擺在眼前，他信守承諾將1萬捐款到雙方約定的公益團體，捐給聯合勸募「16類弱勢族群脫離無助」，沒想到再次引起話題。

罷免投票國民黨桃園六席立委全壘打，黃崇真昨晚「願賭服輸」將1萬元捐給聯合勸募做公益，並立即將捐款證明回傳，該網友按讚「和民進黨議員對賭1萬，這位民代還蠻有guts的」，不少網友也讚稱，說到做到是負責任好民代，網友留言「帥炸了」、「有風範」。