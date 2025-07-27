「最強菜農」赴顏清標父靈堂上香 力挺遭罷顏寬恒：不讓你孤單

被稱為「最強菜農」林佳新今天到台中沙鹿向鎮瀾宮董事長顏清標的父親靈堂上香，立委顏寛恒在場，林佳新上香後對顏寛恒說，顏將面對8月23日的罷免投票挑戰，「823前我們都是你的分身，不論站路口發文宣掃菜市場都可以，只要你需要我們都會在，絕對不會讓你孤單」。

被稱為最強菜農林佳新，2020年曾代表國民黨參選台中市第一選區立委，他從南部空降到台中參選，人生地不熟，當時顏家曾協助，他雖落選仍對顏家感念在心。

顏清標父親顏懷日前辭世，下月辦告別式，林佳新今天到台中市沙鹿區顏家，向靈堂上香致意，林佳新說，忙完726罷免投票，心中一直掛念一件事，就是到台中向老菩薩捻香，急急忙忙從北部回來完成心中這份牽掛。

林佳新說，他今天看到面容憔悴的顏寬恒，記憶中的顏家人總是開朗的待客，但家中遭逢巨變又有惡罷在前，內外交迫的顏寬恒憔悴了，他今天臨別前告訴顏寬恒「「726結束了，823前我們都是你的分身，不論站路口發文宣掃菜市場都可以，只要你需要我們都會在，絕對不會讓你孤單」。