羅智強鞠躬感謝選民 聲援黃呂錦茹、彭振聲 轟綠「在野全面殲滅」

國民黨立委羅智強挺過罷免案，今早馬不停蹄在選區謝票，不少民眾聽到他車隊掃街的謝票廣播，紛紛揮手回應。他兩度鞠躬感謝大安區選民和台灣人民的智慧，也聲援藍營北市黨部主委黃呂錦茹、北市前副市長彭振聲，更批是綠營消滅在野黨的全面殲滅計畫。

羅智強今車隊掃街謝票前，先鞠躬謝謝大安區選民的善良，守住大安這一席次，接著二次鞠躬，謝謝台灣人民的智慧，用「0」這樣的數字給天發動惡罷的總統賴清德、民進黨一個最嚴重的教訓，這是台灣人民最智慧的選擇。他也感謝民眾黨朋友們、國民黨戰友們，一起集合所有力量，守住民主制衡的關鍵防線。

他直言，這段時間可以看到，民進黨發動大惡罷，從清算民眾黨前主席柯文哲，接下來腥風血雨、刀刀索命、鋪天蓋地的展開，包括黃呂錦茹到現在還被關在牢裡、彭振聲家破人亡，國民黨從南到北、從東到西的所有黨部被抄光、查光，許多黨職、黨工都被關押，「就是赤裸裸消滅在野黨的全面殲滅計畫。」

羅智強批，民進黨挾著非常大的國家資源，在各方面發起總攻跟總清算。他不諱言，剛開始有點擔心，也覺得非常遺憾，但是昨天看到台灣人民的睿智，幾乎每個選區都大勝，超過當時選立委得票率。

他舉自己為例，選立委得票率52.9%，這次罷免案得票率有近57%，非常顯著成長，甚至連罷免25%門檻都沒有達成，顯現大安區民眾的善良跟睿智，沒辦法接受選輸翻桌、破壞民主、完全不問任何緣由，只因你不是民進黨就要罷免的作法。

羅智強說，他今早5點30分就開始謝票，徒步走大安森林公園謝票結束，他傳訊息給民眾黨主席黃國昌想親自登門拜謝，黃說正在騎腳踏車、要到他的服務處碰面，他心想選日不如撞日，也跟黃騎一段來向民眾表達感謝。