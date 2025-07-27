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數據顯示傅崐萁得票率上漲！大批花蓮人返鄉對賴清德投「不同意」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）罷免案未通過，昨與妻子縣長徐榛蔚（左）登上宣傳車，在花蓮市區謝票。本報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）罷免案未通過，昨與妻子縣長徐榛蔚（左）登上宣傳車，在花蓮市區謝票。本報資料照片

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綠營全力火攻國民黨立委傅崐萁罷免案，選前大批人潮返鄉，外界原以為是返鄉罷傅人潮，未料罷免不通過，數據還顯示傅崐萁不同意票得票率，還比去年立委選舉高出4%，藍營指出，民眾反感執政黨製造仇恨，返鄉是投下對賴清德不信任票。

花蓮縣選舉委員會公布傅崐萁罷免案投票結果，全縣投票率60.1％，同意票比率42.85％、票數4萬8969票，不同意票比率57.15％、票數6萬5300票；2024年區域立委選舉全縣投票率67.72％，民進黨候選人張美慧5萬1732票，得票率40.45％，傅崐萁6萬8786票，得票率53.79％，儘管罷免投票率、同意及不同意票數，都低於與立委選舉藍綠的票數，不過傅崐萁得票率多了近4％。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，這次罷免行動被視為民進黨主導、動用側翼與媒體全力操作的「政治鬥爭」整肅異己。許多中間選民返鄉自發性站出來投下不同意票，這是集體守住國會制衡的防線。

選民對民進黨近期的施政普遍不滿，包括電價上漲、糧價飆升、產業外移、對美讓利過度、關稅危機等，加上賴政府仇恨動員不斷、扭曲監督為「亂政」，激起社會反彈，這種反感不再只是抱怨，而是化為「用選票制止他們」的實際行動。

吳建志指出，傅崐萁長期深耕花蓮，無論是協調建設、慰助災民、扶助弱勢都有目共睹，他親自走訪鄉鎮基層，凝聚政黨對抗情緒，加上花蓮人的信任感，這些是罷免方無法撼動的根基。國民黨中央積極支援、黨內團結動起來，讓全台藍軍士氣提振，激勵其他選區的反罷民眾出來投票。

吳建志說，這次反罷成功，關鍵在於傅崐萁理念感召、施政有感、民主自覺、人民反感執政，傅立委不是靠造神，而是靠政策和誠意贏得民心；這也向民進黨傳達訊息，「製造仇恨的罷免不是削弱對手的萬靈丹，反而可能激發沈默多數的憤怒，重創自己信任基礎」。

罷免 傅崐萁 投票率 民進黨

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