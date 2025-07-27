3000多票險勝 葉元之板橋埔墘市場謝票 群眾：你真是天公囝仔
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國民黨立委葉元之今天到板橋埔墘市場謝票，他一路高喊「感謝大家，大罷免大失敗，公道自在人心」，不少民眾來找他握手、比讚打氣，有婦人對葉說「你真是天公囝仔」，葉微笑以對。
菜攤陳姓婦人說，葉元之常到埔墘市場拜票，之前來市場時，常會有青鳥圍繞對葉嗆聲，她看了很難過、生氣，憂心「這社會怎麼變得那麼肅殺，連基本的尊重都快消失了」。
昨天開票結果，葉元之的同意罷免票6萬3357票、不同意票是6萬6917票，葉以不同意大於同意3560票的些微差距，保下板東立委。葉說，他這區選情激烈，開票直到最後一刻才明朗，民進黨傾全黨之力抹黑造謠，但他沒有被打倒「公道自在人心」。
葉元之今天到埔墘市場謝票，不少民眾為他比讚打氣，有婦人說，「我為你超緊張的，還好有挺住」，有不少民眾和葉拍照互動。
罷免廝殺剛結束，也有買菜民眾對葉態度冷淡，拒絕握手，葉微笑以對，說聲「謝謝喔」。
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