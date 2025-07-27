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迎戰823罷免 鄭正鈐：藍白合作是關鍵 全力協助二波罷免戰友

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨竹市立委鄭正鈐表示，會用盡最大的力量一起來協助他們，因有726反霸成績在前頭，可能823的壓力會比較輕，但也不能掉以輕心。記者郭政芬／攝影
國民黨竹市立委鄭正鈐表示，會用盡最大的力量一起來協助他們，因有726反霸成績在前頭，可能823的壓力會比較輕，但也不能掉以輕心。記者郭政芬／攝影

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全台首波「大罷免」投票落幕，面對即將於8月23日登場的第二波罷免案，國民黨竹市立委鄭正鈐表示，會用盡最大的力量一起來協助他們，因有726反霸成績在前頭，可能823的壓力會比較輕，但也不能掉以輕心。

鄭正鈐今日上午展開車隊掃街謝票，對於即將到來的第二波罷免案，他表示在726的過程中，大家也是卯足了勁幫忙，所以8月23號，肯定也會用盡最大的力量一起來協助他們。不過因有726的反罷的成績擺在前面，相信823的碰到的壓力會比較輕，但也不能掉以輕心。

鄭正鈐說，接下來罷團或民進黨會出什麼招，目前還不了解，但接下來民進黨是否會動用司法檢調等，對在野黨進行不同層次的清算，要謹慎面對。

對於8月23日即將展開的罷免，林思銘對投票結果雖鬆一口氣，但也坦言仍持續評估情勢、小心應對。他表示，這印證「公民已經覺醒了！」這不是藍綠問題，而是公民對於總統賴清德一黨獨大，一手抓權，甚至不願意與在野黨的溝通的反思，民眾覺得這場罷免是一場鬧劇，因此打破沉默，用選票告訴執政者「謙卑再謙卑」，呼籲執政者要傾聽民意，不要因為一黨獨大「搞無差別罷免」。

林思銘說，接下來預計在竹北、竹東各辦一場大型說明會，其餘鄉鎮也會有基層說明會，也將依照現階段藍白合作反罷的模式，邀請兩黨大咖前來宣講，維持藍白合作力道，「讓新竹再贏一次。」

罷免 反罷 藍白合 鄭正鈐

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