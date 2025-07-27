迎戰823罷免 中市議會民進黨團：原市區「跨區」協助原縣區

台中市市區3席罷免投票都失利，發起罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「中二解顏」志工今已在烏日站路口，接下來會展開陸戰。民進黨台中市議會黨團則會繼續協助二波罷免，原市區並「跨區」協助原縣區，團結朝目標前進。

第二波罷免案包含國民黨立委馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等7案8月23日登場，當天也將舉行核三重啟公投。

民進黨台中市議會黨團總召王立任說，民主道路上從來都是崎嶇，但會繼續努力，罷免從這一波來看都是公民在前，黨團當罷團的後盾，未來會持續扮演這樣的角色，黨團團結一致，盡量協助工作，包括站路口與掃街，而第一波是原縣區支持原市區，接下來則是原市區協助原縣區，一致朝目標前進。

民進黨中市黨部主委許木桂表示，罷免行動都是由公民團體主導，市黨部會持續配合協助，團結努力。

國民黨中市黨部主委顏文正說，江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒都是老將，江啟臣與楊瓊瓔已在跑市場、站路口請託，顏寬恒則因治喪期間，要到8月中後才會動作，市黨部也會盡量協助。顏也強調，他們不同意罷免，但是同意核三重啟公投，會持續強調訴求，避免民眾陷入混亂。

國民黨台中市議會黨團書記長李中說，已要求議會同仁協助宣傳反罷，除了出席客廳會，也協助轉發文宣與掃街，全力配合努力。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏表示，從罷免結果來看，「反共護台」已經沒有延續力，加上藍委推動普發一萬，對中間選民影響力大，未來會著眼鎖定顏寬恒個人攻擊。